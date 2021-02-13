Huzurevi sakinlerinden 14 Şubat'ı bekleyen genç sevgililere mutluluk tüyoları - Son Dakika

Huzurevi sakinlerinden 14 Şubat'ı bekleyen genç sevgililere mutluluk tüyoları

13.02.2021 11:22

Huzurevi sakinlerinden 14 Şubat'ı bekleyen genç sevgililere mutluluk tüyoları Uzun sürecek evlilik için gençleri önerilerde bulundular Düzce'de mini konserle 14 Şubat Sevgililer gününü kutlayan huzurevi sakinleri, uzun ve mutlu evliliklerin püf noktaları hakkında gençlere tavsiyelerde bulundular.

Huzurevi sakinlerinden 14 Şubat'ı bekleyen genç sevgililere mutluluk tüyoları

Uzun sürecek evlilik için gençleri önerilerde bulundular

DÜZCE - Düzce'de mini konserle 14 Şubat Sevgililer gününü kutlayan huzurevi sakinleri, uzun ve mutlu evliliklerin püf noktaları hakkında gençlere tavsiyelerde bulundular.

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Düzce Muharrem Sancaklı Huzurevi'nde kutla programı düzenlendi. Ferdi Keman ve orkestrasının verdiği konserde pandemi nedeniyle odalarının balkon kısmına çıkarak şarkılara eşlik ettiler. Konserden memnun kaldıklarını ifade eden huzurevi sakini Sabiha Uzun, "Konser çok güzeldi bende coştum, onlarla birlikte bende söyledim. Çok şükür eğlendik. Şimdilerde 14 Şubatlar olsa da gençlere önce saygı diyorum. Sonra da sevgi. Saygının olmadığı yerde hiçbir şey olmaz biliyorsunuz. Gençler çalışmalı, başarılı olmalı. Büyüğü küçüğü bilmeli, anneye babaya saygılı olmalı. Her şey saygıdan geçiyor. Saygı olmayan yerde hiçbir şey olmaz. Şimdi gençlerimizde saygı bitti. Bir de doyumsuzluk var. Yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor. Azla yetinmeyi bilmiyorlar. Onun için işler boşanmaya gidiyor. Doyumsuzluk olunca kredi kartları patlıyor sonrası da boşanmaya gidiyor. Ben Rizeliyim. Buraya Kocaeli'nden geldim. Hem de azla yetindik. 3 Tane evlat yetiştirdim. Yetinemeseydik onları yetiştiremezdik. Şimdi hepsi e başarılı. Bende burada mutluyum" dedi.

"Saygı ve sevgi her şeyin ötesinde"

Bir diğer huzur evi sakini Dinçer Kartal ise, "Konser çok güzeldi. Ağızlarına sağlık. Çok eğlendik. Gençlerimiz birbirlerini sevsinler, saygı duysunlar. Saygı ve sevgi her şeyin ötesinde. Evlilikler uzun ömürlü olur" diye konuştu.

Moral için konser verdiler

Huzurevi sakinlerine mini konser veren Ferdi Keman da, "14 Şubat sevgililer günü burada bulunmamızın ana sebeplerinden birisi. Büyüklerimize moral amaçlı olarak geldik. Bütün büyüklerimizin sevgililer günü kutlu olsun. Kendilerine sağlık ve sıhhat diliyoruz. Bütün dünyanın sevgililer günü kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Tedbirler eşliğinde mini konser düzenlendi

Korona virüs tedbirleri ile düzenlenen mini konser ile eğlenen huzurevi sakinleri daha sonra pandemi nedeniyle huzurevinde alınan tedbirler çerçevesinde odalarına çekildiler.

Huzurevi sakinlerinden 14 Şubat'ı bekleyen genç sevgililere mutluluk tüyoları
Huzurevi sakinlerinden 14 Şubat'ı bekleyen genç sevgililere mutluluk tüyoları
Huzurevi sakinlerinden 14 Şubat'ı bekleyen genç sevgililere mutluluk tüyoları
Huzurevi sakinlerinden 14 Şubat'ı bekleyen genç sevgililere mutluluk tüyoları

Sevgililer Günü, Huzurevi, Evlilik, Düzce, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Huzurevi sakinlerinden 14 Şubat'ı bekleyen genç sevgililere mutluluk tüyoları - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İBB Meclisi'nde "Şantajcı" lafı ortalığı karıştırdı: Kes sesini lan terbiyesiz, alçak herif Ünlü şarkıcı Demet Akalın koronavirüse yakalandı Masaj salonu baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor Kınasından kaçan genç kız töreye kurban gitti, 12 yıldır cansız bedeni bulunamıyor Hande Sarıoğlu, işinden olduktan sonra oryantal dans videolarının devamını da paylaştı Barakası yıkılan kadın dehşet saçtı! Tüfekle 2 kişiyi vurduktan sonra belediye binasını bastı
İYİ Partili isimden bomba iddia: Cuma namazı sonrası Mahir Ünal'a saldırı girişimi oldu İYİ Partili isimden bomba iddia: Cuma namazı sonrası Mahir Ünal'a saldırı girişimi oldu         
11:15
Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı mutan virüs değerlendirmesi: Yayılımı Vuhan'dakine göre çok daha hızlı Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı mutan virüs değerlendirmesi: Yayılımı Vuhan'dakine göre çok daha hızlı         
10:45
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
10:13
Küçük muhtar adayı Çağatay'ın Küçük muhtar adayı Çağatay'ın "Telefon direği" talimatı sosyal medyada gündem oldu         
09:44
İstanbul'da beklenen kar yağışı, pazar akşam saatlerinde başlayacak İstanbul'da beklenen kar yağışı, pazar akşam saatlerinde başlayacak         
08:34
Çocuğunun dudağındaki ısırık izinden şüphelenen anne, diş doktorunun yaşattığı dehşeti ortaya çıkardı Çocuğunun dudağındaki ısırık izinden şüphelenen anne, diş doktorunun yaşattığı dehşeti ortaya çıkardı         
08:18
Halk diken üstünde! İçinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu Halk diken üstünde! İçinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu         
06:45
Reytinglere yenik düşen Sol Yanım, final kararı aldı Reytinglere yenik düşen Sol Yanım, final kararı aldı         
22:33
Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü         
19:04
Bennu Yıldırımlar'ın, Bülent Emin Yarar'la evli olduğu ortaya çıktı Bennu Yıldırımlar'ın, Bülent Emin Yarar'la evli olduğu ortaya çıktı         
17:47
Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti         
17:33
Danıştay, Togo Kuleleri'nin kaçak inşa edildiğini tescilledi Danıştay, Togo Kuleleri'nin kaçak inşa edildiğini tescilledi         
17:19
İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama hatırlatması! Çiçekçiler yasaktan muaf tutuldu İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama hatırlatması! Çiçekçiler yasaktan muaf tutuldu         
17:07
Cinsel istismar ve terör propagandası suçlarından yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, tahliye edildi Cinsel istismar ve terör propagandası suçlarından yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, tahliye edildi         
16:13
Turistin uyarısını dikkate almayan kadın, birkaç ay sonra kanser olduğunu öğrendi Turistin uyarısını dikkate almayan kadın, birkaç ay sonra kanser olduğunu öğrendi         
16:00
Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı         
15:42
Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın         
14:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2021 11:30:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Huzurevi sakinlerinden 14 Şubat'ı bekleyen genç sevgililere mutluluk tüyoları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei