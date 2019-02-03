Son Dakika Haberleri: Huzurevi Sakinlerinden Başkan Aktaş'a Teşekkür

Huzurevi Sakinlerinden Başkan Aktaş'a Teşekkür

39 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, huzurevinde konaklayan ve bu yıl yapılacak umre ziyaretine katılacak ekipte yer alan yaşlıları ağırladı.

Huzurevi Sakinlerinden Başkan Aktaş'a Teşekkür, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, huzurevinde konaklayan ve bu yıl yapılacak umre ziyaretine katılacak ekipte yer alan yaşlıları ağırladı. Altıncısı gerçekleşecek huzurevi umre ziyaretine katılması beklenen kurum sakinleri, sağladığı destekler nedeniyle Aktaş'a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, görüşmede yaptığı açıklamada, yaşlıların huzurlu ve sağlıklı bir hayat sürmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi. Yaşlılara hizmetin her vatandaşın görevi, Büyükşehir Belediyesi'ne ait huzurevinde kalan sakinlerin ise Bursa'ya emanet olduğunu dile getiren Aktaş, "Sizlerden sıkıntısız bir şekilde kutsal topraklara gitmenizi ve orada başta Bursamız, ülkemiz ve tüm Müslümanlar için dua etmenizi bekliyorum" dedi.

Aktaş, tek tek ilgilendiği huzurevi sakinleri için kutsal topraklardan sağ salim Türkiye'ye geri dönmeleri temennisinde bulundu. Umre kafilesi adına konuşan Meftun Kavlak ise, Aktaş'a yaşlılara gösterdiği yakın ilgi ve verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı imkanlardan yararlandıklarını ve memnun olduklarını belirten Kavlak, Aktaş ve çalışma arkadaşlarına Bursa'ya hizmet yolunda muvaffak olmaları yönünde dua etti.

Türkiye'de ilk kez Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve tüm masrafları belediye tarafından karşılanan umre ziyareti için 9 kurum sakini, 1 destek personeli ve Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürü, 20 Şubat tarihinde kutsal topraklara doğru yola çıkacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:05 Kaynak: İHA

Alinur Aktaş, Umre, Bursa, Güncel
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