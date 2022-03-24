Huzurevi sakinlerinden Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Huzurevi sakinlerinden Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret

24.03.2022 13:58
Huzurevi sakinlerinden Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Süleyman Demirel Huzurevi Sürekli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen misafirlerini ağırladı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Süleyman Demirel Huzurevi Sürekli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen misafirlerini ağırladı.

Huzurevi sakinleriyle sonbet eden Debirbaş, Türk toplumunun geçmişten bugüne büyüklerine önem verdiğini dile getirdi.

Demirbaş, "Bizler hem inancımız gereği hem de örf, adet ve geleneklerimize göre bugünlere gelmesini sağlayan, kültürümüzü ve değerlerimizin temelini atan, bilgi ve tecrübeleriyle bizlere rehber olan yaşlılarımızı her daim el üstünde tutarız. Zaman zaman yaşlılarımızı ziyaret edip dualarını alırız. Bu nedenle de huzurevinde kalan yaşlılarımız bizlerin ebeveynlerimiz, büyüklerimizdir. Onların deneyimleri ve tecrübeleri ve hayat görgüleri bizler için bir kılavuzdur." dedi.

Ziyarette huzurevi sakinlerinden Hasan Elmalıpınar, Demirbaş'a kendi yaptığı yağlı boya tabloyu hediye etti.

Merkez müdürü Adem Esen de kendilerine verdikleri desteklerden dolayı Demirbaş'a teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Osmaniye'de Yaşlılar Haftası bocce turnuvası sona erdi Osmaniye'de Yaşlılar Haftası bocce turnuvası sona erdi Huzurevi sakinleri vosvoslarla şehir turu yaptı Huzurevi sakinleri vosvoslarla şehir turu yaptı

Rehabilitasyon Merkezi, Süleyman Demirel, Baki Demirbaş, Huzurevi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Huzurevi sakinlerinden Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
13:42 Marketten et çalmaya teşebbüsten yargılanan balerin Evlin Avidor'a 10 ay hapis cezası verildi
13:36 Ekipleri harekete geçiren ihbar! Engelli çocuk polisi arayıp "Annemi öldürdüm" dedi
13:34 Güngören'de ağızlığı olmadan gezdirilen pitbull, ısırdığı gençten güçlükle ayırıldı!
13:16 Kaza mı, suikast mi? Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor!
12:18 Zam isteyen isteyene! İSKİ Genel Müdürü da zam istedi: Bu fiyatlarla su satarak, her ay 500 milyon açık veriyoruz!
12:59 İBB ile Bakanlık arasında zam tartışması! İBB akaryakıt zamlarını işaret ediyor, Bakanlık 'çok yüksek zam isteniyor' diyor!
12:51 NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan ve Biden ayaküstü konuştu!
12:50 AK Partili Bilen ile TİP'li Kadıgil arasında "edepsiz-haddini bil" kavgası!
12:46 Elif Çakal'ın ölümüyle suçlanan arkadaşı: Eve gidecek sandık, uçuruma gitti
12:32 Komşusunu gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardı! Pompalı tüfekle öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 14:04:24. #1.12#
SON DAKİKA: Huzurevi sakinlerinden Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement