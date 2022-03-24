Huzurevi sakinlerinden Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret - Son Dakika

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Süleyman Demirel Huzurevi Sürekli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen misafirlerini ağırladı.

Huzurevi sakinleriyle sonbet eden Debirbaş, Türk toplumunun geçmişten bugüne büyüklerine önem verdiğini dile getirdi.

Demirbaş, "Bizler hem inancımız gereği hem de örf, adet ve geleneklerimize göre bugünlere gelmesini sağlayan, kültürümüzü ve değerlerimizin temelini atan, bilgi ve tecrübeleriyle bizlere rehber olan yaşlılarımızı her daim el üstünde tutarız. Zaman zaman yaşlılarımızı ziyaret edip dualarını alırız. Bu nedenle de huzurevinde kalan yaşlılarımız bizlerin ebeveynlerimiz, büyüklerimizdir. Onların deneyimleri ve tecrübeleri ve hayat görgüleri bizler için bir kılavuzdur." dedi.

Ziyarette huzurevi sakinlerinden Hasan Elmalıpınar, Demirbaş'a kendi yaptığı yağlı boya tabloyu hediye etti.

Merkez müdürü Adem Esen de kendilerine verdikleri desteklerden dolayı Demirbaş'a teşekkür etti.