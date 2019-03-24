Son Dakika Haberleri: Huzurevi Sakinlerinden El Ürünleri Sergisi

Huzurevi Sakinlerinden El Ürünleri Sergisi

12 dakika önce

Denizli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Yetim ve Acizleri Koruma Derneği ve Forum Çamlık AVM iş birliği ile 18-24 Mart Yaşlılar Haftası sebebiyle AVM içerisinde huzur evi sakinlerinin hazırladığı el ürünleri sergilendi.

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Denizli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Yetim ve Acizleri Koruma Derneği ve Forum Çamlık AVM iş birliği ile 18-24 Mart Yaşlılar Haftası sebebiyle AVM içerisinde huzur evi sakinlerinin hazırladığı el ürünleri sergilendi.

Denizlililerin buluşma noktası Forum Çamlık, bu yıl Yaşlılar Haftası'na özel anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Denizli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle 22 -24 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen el sanatları sergisi ziyaretçilerle buluştu. Huzurevi sakinleri tarafından yapılan kolye, boyama işleri ve tabloların yanı sıra keçe, atık malzemeler ve örgülerden oluşan çeşitli eserlerin sergilendiği organizasyon vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

"Üreten yaşlı her zaman mutlu yaşlı demektir"

Sergide yaşlıların çabaları ve halk eğitim hocalarının destekleriyle yapılan el ürünlerinin bulunduğunu ifade eden Denizli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi hemşiresi Nevsun Demiray, "Boyamadan boncuğa, örgüden takıya kadar her bir ürüne yaşlılarımız birebir katkıda bulunarak hazırlandı bu sergi. Üreten yaşlı her zaman mutlu yaşlı demektir. Bu etkinlik bizde süreklilik arz eden bir etkinlik. Her kış döneminde başlar, eğitim süresi boyunca halk eğitimden hocalarımız gelir, el işleri hazırlanır ve ürünlerimiz tamamlandığında bir sergi ya da kermes düzenlenir" dedi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:56 Kaynak: İHA

Çamlık, Denizli, Yaşam
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