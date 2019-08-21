Huzurevi sakinlerinden Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Eskişehir Maide Bolel Huzurevi sakinleri, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.



Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette, Huzurevi Müdürü Ali Dertli ve huzurevi sakinleri, Prof. Dr. Çomaklı'ya huzurevi için gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.



Rektör Çomaklı ise, huzurevi sakinleri ile yakından ilgilenerek ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR