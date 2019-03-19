Son Dakika Haberleri: Huzurevi Sakinlerinden Vali Şentürk'e Ziyaret

Huzurevi Sakinlerinden Vali Şentürk'e Ziyaret

2 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki huzurevi sakinleri, Vali Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.

Huzurevi Sakinlerinden Vali Şentürk'e Ziyaret, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki huzurevi sakinleri, Vali Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.

Vali Şentürk, "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Hatice Dost, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Seyhan Şimşek ile huzurevi sakinlerini kabulünde, yaşlıların geçmiş yaşamları boyunca edindikleri deneyim ve birikimlerini gelecek nesillere aktardığını söyledi.

Türk aile yapısında yaşlıların her zaman büyük değer gördüğünü dile getiren Şentürk, "Ömrünün büyük bir kısmını topluma ve ülkeye hizmet etmekle geçirmiş insanlara sevgi, saygı ve dayanışmanın sürekliliğini sağlamalıyız. Bugün yaşlılarımıza karşı tutum ve davranışlarımız hepimizin birer yaşlı adayı olduğunu düşünürsek gelecekte karşımıza aynısıyla ve belki de daha fazlasıyla çıkacaktır. Yaşlılarımıza sahip çıkmak görevimizdir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:26 Kaynak: AA

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