Son Dakika Haberleri: Huzurevi sakinlerinden Vali Şentürk'e ziyaret
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Huzurevi sakinlerinden Vali Şentürk'e ziyaret

1 saat önce

'Yaşlılar Günü' dolayısıyla Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

Huzurevi sakinlerinden Vali Şentürk'e ziyaret, System.String[]

'Yaşlılar Günü' dolayısıyla Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.


Vali Şentürk, ziyarette huzurevi sakinleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Hatice Dost ve Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Seyhan Şimşek ile bir süre görüştü. Huzurevi sakinlerinin istek ve sorunlarını dinleyen Vali Şentürk, "Yaşlılara saygı ve itibar göstermek bir minnet borcudur. Ömrünün büyük bir kısmını topluma ve ülkeye hizmet etmekle geçirmiş insanlara sevgi, saygı ve dayanışmanın sürekliliğinin sağlanması ile mümkün olacaktır. Türk aile yapısında yaşlıların büyük bir önemi vardır. Hem aile yapımızın korunması hem de yaşlılarımızın da insanlık onuruna yakışır bir hayat sürmeleri için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar vardır. Tüm yaşlılarımıza huzurlu ve sağlıklı ömür diliyorum" şeklinde konuştu. - BİLECİK

Necati Şentürk, Hatice Çarpar, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:33 Kaynak: İHA
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