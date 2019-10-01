Son Dakika Haberleri: Huzurevi sakinlerine anlamlı sürpriz
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Huzurevi sakinlerine anlamlı sürpriz

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim Yaşlılar Günü'nde huzur evi sakinleri ile Petkim Ortaokulu öğrencilerini bir araya geldi, birlikte kitap okudu.

Huzurevi sakinlerine anlamlı sürpriz, System.String[]

1 Ekim Yaşlılar Günü kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Kocaeli Huzurevi sakinleri ve Petkim Ortaokulu öğrencileri okuma etkinliği gerçekleştirdi. Birlikte kitap okuyan huzurevi sakinleri ve öğrenciler, Seka Kâğıt Müzesi eğitmenlerince kendilerine gösterilen ahşap çerçeve yapımını birlikte yaptı. Petkim Ortaokulu öğrencisi çocuklar, yaşlılar gününde huzurevi sakinleri için düzenlenen bu etkinlikle büyüklerini çok mutlu etti.

BİRLİKTE KİTAP OKUDULAR

Yaşlılar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya gelen Kocaeli Huzurevi sakinleri ve Petkim Ortaokulu öğrencileri, birlikte kitap okuyarak hoşça vakit geçirdi. Huzurevi sakinleri ile sohbet eden çocuklar, onlarla birlikte günün anısına ahşap çerçeve yaptı. Huzurevi sakinlerini bu özel günde hatırlayarak onları çocuklarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi, anlamlı ve güzel bir etkinliğe imza atmış oldu.

Kocaeli, Petkim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:23 Kaynak: Bültenler
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