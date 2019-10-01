Huzurevi sakinlerine anlamlı sürpriz

1 Ekim Yaşlılar Günü kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Kocaeli Huzurevi sakinleri ve Petkim Ortaokulu öğrencileri okuma etkinliği gerçekleştirdi. Birlikte kitap okuyan huzurevi sakinleri ve öğrenciler, Seka Kâğıt Müzesi eğitmenlerince kendilerine gösterilen ahşap çerçeve yapımını birlikte yaptı. Petkim Ortaokulu öğrencisi çocuklar, yaşlılar gününde huzurevi sakinleri için düzenlenen bu etkinlikle büyüklerini çok mutlu etti.

BİRLİKTE KİTAP OKUDULAR

Yaşlılar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya gelen Kocaeli Huzurevi sakinleri ve Petkim Ortaokulu öğrencileri, birlikte kitap okuyarak hoşça vakit geçirdi. Huzurevi sakinleri ile sohbet eden çocuklar, onlarla birlikte günün anısına ahşap çerçeve yaptı. Huzurevi sakinlerini bu özel günde hatırlayarak onları çocuklarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi, anlamlı ve güzel bir etkinliğe imza atmış oldu.