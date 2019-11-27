Son Dakika Haberleri: Huzurevi sakinlerine doğum günü sürprizi
Son Dakika Güncel Huzurevi sakinlerine doğum günü sürprizi - Son Dakika

Huzurevi sakinlerine doğum günü sürprizi

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 3 kişi için doğum günü kutlaması yapıldı.

Huzurevi sakinlerine doğum günü sürprizi, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 3 kişi için doğum günü kutlaması yapıldı.

Merkezde kalan ve aynı gün doğan Sabahat Doğan (80), Melahat Avcı (79) ve Orhan Akçaalev (75) için düzenlenen kutlamada pasta kesildi.

Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın da konser verdiği etkinlikte, merkez sakinleri gönüllerince eğlendi.

Sabahat Doğan, hayatında ilk kez doğum gününü kutladığını belirtti.

Çok mutlu olduğunu ifade eden Doğan, "Yaş günümü unutmayan ve benim için pasta hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. İyi ki 80 yaşına basmışım." dedi.

Erdemli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Partili Ağıralioğlu: EYT'nin ekonomik yük olduğu doğru ancak hak mağduriyeti var
Hakurk'a yeni operasyon başlatıldı! Üs bölgesinde paramotor ele geçirildi Adana'ya gelen dünyaca ünlü şefler şırdana hayran kaldı Kiev sokaklarına 'Tosuncuk' için yeni afişler asıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 18:10:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Huzurevi sakinlerine doğum günü sürprizi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]