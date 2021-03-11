Huzurevi sakinlerine özel Miraç Kandili programı - Son Dakika

Huzurevi sakinlerine özel Miraç Kandili programı

11.03.2021 00:57
Huzurevi sakinlerine özel Miraç Kandili programı, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığı tüm yurtta çevrim içi olarak huzurevi sakinlerine özel Miraç Kandili programı düzenlediğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tüm yurtta çevrim içi olarak huzurevi sakinlerine özel Miraç Kandili programı düzenlediğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, ülke genelindeki huzurevi sakinleri için çevrim içi olarak ayda bir düzenlediği dini ve manevi rehberlik programları kapsamında, huzurevi sakinlerine özel Miraç Kandili programı düzenledi. Diyanet İşleri Başkanlığı, ülke genelindeki huzurevi sakinleri için çevrim içi olarak özel Miraç Kandili programı düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, ilgi ve sevgiye daha çok ihtiyaç duydukları dönemleri huzurevlerinde geçiren huzurevi sakinlerine manevi destek hizmeti sunuyor. Yüz yüze yapılan bu çalışmalara, Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi olarak devam ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, salgın nedeniyle yaşanılan sıkıntılardan dolayı huzurevi sakinlerinin psikolojilerinin güçlendirilmesi, sürecin olumsuz etkilerinin en aza indirilerek iyilik halinin sürdürülebilmesi amacıyla ülke genelindeki huzurevi sakinlerine yönelik çevrim içi olarak ayda bir dini ve manevi rehberlik programları düzenleme kararı alındı. Bu kapsamda 2021 yılının üçüncü programı, "Miraç Kandili Özel Programı" olarak gerçekleştirildi.

Üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesine denk gelen ve Hazreti Muhammed'in, Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gittiği, oradan ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Gecesi'ne özel olarak düzenlenen programda Ahmet Hamdi Akseki Camii Müezzin Kayyım'ı Hasan Köylü, Kur'an-ı Kerim tilavet etti, salat-ü selam ve ilahiler okudu. Programda Diyanet İşleri Uzmanı Fatih Yıldız ise Miraç Kandili'nin önemini, Hazreti Peygamberin Miraç'tan müminler için getirdiği hediyeleri anlattı. Program Türkiye, İslam Alemi ve tüm insanlık için yapılan dualarla sona erdi.

"Huzurevleri Manevi Destek Programı" kapsamında Nisan ayında, "Ramazan ve Zikir", Mayıs ayında "Kadir Gecesi ve Kur'an-ı Kerim Okuma, Dinlemenin Faziletleri", Haziran ayında ise "İslam'da Ahlakın Anlamı ve Güzel Ahlak" konularında huzurevi sakinlerine sohbet yapılacağı, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve tasavvuf müziği dinletileri düzenleneceği ifade edildi. - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Miraç Kandili, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Huzurevi sakinlerine özel Miraç Kandili programı - Son Dakika


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