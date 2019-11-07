Son Dakika Haberleri: Huzurevi sakinlerine THM konseri
Son Dakika Güncel Huzurevi sakinlerine THM konseri

Huzurevi sakinlerine THM konseri

7 saat önce

Senin İçin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından huzurevi sakinlerine Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.

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Senin İçin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından huzurevi sakinlerine Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.


Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Türk Halk Müziği Korosunun sahneye çıktığı "Gönül Bağlarımız" etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Senin İçin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nüvit Dağtekin, bu etkinliğin düzenlenmesinde katkı koyan, emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.


Ataana Huzurevi Müdürü Nurdan Avcı ise Senin İçin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Türk Halk Müziği Korosuna teşekkür etti.


Adana Büyükşehir Belediyesi Engelli Birim Müdürü Levent Güngör de, 3 aydan beri bu görevde bulunduğunu, bu sürede şehri ve engelli derneklerini tanımaya ve topluma önem veren böyle yerleri bilmeye tanımaya gayret ettiklerini söyledi. Güngör, "Bundan sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ile birlikte sizlerle daha çok beraber olacağımızı, zaman geçireceğimizi, sizin İçin değerli olan tüm aktivitelerin içinde olacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.


Şadiye Yılmaz'ın sunuculuğunu yaptığı etkinlikte Koro Şefi Murat Kozan'ın yönetiminde Selahattin Zeyeralp, Ayşe Coşar, Ekrem Serdar, Aşkın Gök, Ruhi Kayışkır, Menderes Mercan, Senem Şereröz, Ömer Aydın, Fatih-Keşir Avcı, Nevzat Şaşkın ve Yeliz Kısa olarak solist olarak görev alırken, koro sanatçıları da Türk Halk Müziği ziyafeti çekerek yaşlıları eğlendirdiler.


Huzurevi sakinleri de koroya ve solistlere oyunları ile eşlik etti.


Etkinliğe İl Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü Şube Müdürü Kadir Gül, MHP Seyhan Belediye Meclis Üyesi Şehmus Uçar, ÇGC Başkanı Cafer Esendemir de katıldı. - ADANA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Çukurova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:00 Kaynak: İHA
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