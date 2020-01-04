Huzurevi sakinlerine Türk Sanat Müziği konseri - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Huzurevi sakinlerine Türk Sanat Müziği konseri - Son Dakika

Huzurevi sakinlerine Türk Sanat Müziği konseri

6 saat önce

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Türk Sanat Müziği korosu konserinde huzurevi sakinleri güzel bir gece yaşadı.

Huzurevi sakinlerine Türk Sanat Müziği konseri, System.String[]

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Türk Sanat Müziği korosu konserinde huzurevi sakinleri güzel bir gece yaşadı.


Huzur evinde gerçekleştirilen programa Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Başkan Yardımcıları Melek Mızrak Subaşı, Özgür Algın katılarak huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.


Belediye Başkanı Semih Şahin programda yaptığı konuşmada, "Öncelikle sizlere daha sağlıklı daha huzurlu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen Türk Sanat Müziği korosunun konserini birlikte dinledik. Emeklerinden dolayı bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Huzurevi sakinleri de güzel ve keyifli bir gece yaşadıklarını belirterek Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

Semih Şahin, Bilecik, Huzur, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tunceli'de nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi
Kargo paketindeki adres, görevlileri şaşkına çevirdi Hayatı kabusa dönen genç, 245 kilodan 120 kiloya indi Liseli genç soğuktan titreyen köpeği montuyla örttü

Son Dakika Haberleri
19:42 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizli'de iş adamlarıyla buluştu Açıklaması - Son Dakika Haber
19:41 Son dakika: Süleymani suikastı sonrası Irak'tan ABD'ye askeri misilleme! Operasyonlar kısıtlandı - Son Dakika Haber
19:35 Ankara'da 20 yerinden bıçaklanarak öldürülen Nazmiye Koyuncu'nun katili yakalandı - Son Dakika Haber
19:24 Gazze'de ABD ve İsrail bayrakları yakıldı - Son Dakika Haber
19:15 Kasım Süleymani: İran, suikastı düzenleyen ABD'ye nasıl karşılık verecek? - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 19:49:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Huzurevi sakinlerine Türk Sanat Müziği konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]