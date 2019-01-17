Son Dakika Haberleri: Huzurevi Sakinlerine Ücretsiz Saç Bakımı Yapan Öğrencilere Ödül

Huzurevi Sakinlerine Ücretsiz Saç Bakımı Yapan Öğrencilere Ödül

39 dakika önce

Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinlerinin yaklaşık 2 yıldır saç bakımlarını üstlenen Osmangazi Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine teşekkür belgesi verildi.

Huzurevi Sakinlerine Ücretsiz Saç Bakımı Yapan Öğrencilere Ödül, System.String[]
Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinlerinin yaklaşık 2 yıldır saç bakımlarını üstlenen Osmangazi Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine teşekkür belgesi verildi.

Osmangazi Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı öğrencileri örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Yaklaşık iki yıldır, 15 günde bir Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi'ne gelen öğrenciler, burada huzurevi sakinleri için ücretsiz olarak saç bakım hizmeti veriyor. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün daveti ile huzurevi sakinleriyle bu kez sadece sohbet etmek üzere bir araya gelen 25 öğrenciye, Belediye Meclisi Üyesi Adil Kayaoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına teşekkür etti. Öğrencilere teşekkür belgesi veren Adil Kayaoğlu, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde gönüllü olarak bu hizmeti verdikleri için tebrik etti.

Kayaoğlu, "Osmangazi Mesleki Eğitim Merkezi, verdiği çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimleri ile bir taraftan hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu eğitim faaliyetlerini yürütürken, diğer yandan böylesine anlamlı sosyal projelere imza atarak örnek teşkil ediyor. Bu projenin bir başka önemli yanı ise öğrencilerimizin huzurevi sakinlerinin saç bakımlarını üstlenirken, onlarla kurduğu insani ilişkiler sayesinde edindikleri bilgi ve tecrübe oldu" diye konuştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:36 Kaynak: İHA

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