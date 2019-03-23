Huzurevi Sakinlerine, "Yaşlı Sağlığı" Eğitimi
1 saat önce
Elazığ'da Gazi Huzurevinde kalan yaşlılar ile personele "Yaşlı Sağlığı" eğitimi verildi.
Elazığ
'da Gazi Huzurevinde kalan yaşlılar ile personele "Yaşlı Sağlığı" eğitimi verildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Gazi Huzurevi sakinleri ve personeline yönelik "Huzurevlerinde Yaşlı Sağlığı" eğitim programı düzenlendi. Eğitimde merkezde görevli Dr. Erkan Çeçen, Tansiyon, Diabet, düşmelere bağlı kırıklarla ilgili bilgileri aktardı. Çeçen, ayrıca yaşlıların sağlık sorunlarını dinleyerek önerilerde bulundu.
Bu yıl ana temanın sağlık ve sportif etkinlikler olduğunu belirten Huzurevi Müdürü Ziyaddin Karakaya
ise, bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü
ile ortaklaşa diabet, tuz kullanımı, tansiyon, düşmelere bağlı kırıklarla ilgili bilgilendirme eğitimi düzenlediklerini aktardı. - ELAZIĞ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:24 Kaynak: İHA
Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti
Atatürk Havalimanı'ndan Son Kez Yapılacak Tarihi Uçuşa Yoğun İlgi Var
Devlet Bahçeli, Erken Seçim Sorusuna Net Yanıt Verdi
"Benden Olamaz" Deyip DNA Testi Yaptırdı, Çocuğun Babası Bakın Kim Çıktı!