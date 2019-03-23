Son Dakika Haberleri: Huzurevi Sakinlerine, "Yaşlı Sağlığı" Eğitimi

Huzurevi Sakinlerine, "Yaşlı Sağlığı" Eğitimi

1 saat önce

Elazığ'da Gazi Huzurevinde kalan yaşlılar ile personele "Yaşlı Sağlığı" eğitimi verildi.

Huzurevi Sakinlerine,
Elazığ'da Gazi Huzurevinde kalan yaşlılar ile personele "Yaşlı Sağlığı" eğitimi verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Gazi Huzurevi sakinleri ve personeline yönelik "Huzurevlerinde Yaşlı Sağlığı" eğitim programı düzenlendi. Eğitimde merkezde görevli Dr. Erkan Çeçen, Tansiyon, Diabet, düşmelere bağlı kırıklarla ilgili bilgileri aktardı. Çeçen, ayrıca yaşlıların sağlık sorunlarını dinleyerek önerilerde bulundu.

Bu yıl ana temanın sağlık ve sportif etkinlikler olduğunu belirten Huzurevi Müdürü Ziyaddin Karakaya ise, bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa diabet, tuz kullanımı, tansiyon, düşmelere bağlı kırıklarla ilgili bilgilendirme eğitimi düzenlediklerini aktardı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:24 Kaynak: İHA

Elazığ, Güncel
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