Huzurevi sakinlerine yönelik "Bocce Turnuvası"

Elazığ'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki huzurevlerinde kalan yaşlılara yönelik "Bocce Turnuvası" düzenlendi.

Elazığ'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki huzurevlerinde kalan yaşlılara yönelik "Bocce Turnuvası" düzenlendi.

Elazığ Gazi Huzurevi Bocce Salonu'nda düzenlenen, 53 ildeki 109 huzurevinden katılım sağlanan turnuvada Elazığ Gazi Huzurevi takımı ile Adana Seyhan Huzurevi takımı yarıştı.

Müsabaka Elazığ Gazi Huzurevinin 12-4 galibiyeti ile sona erdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rıza Akbulut, yaşlıların kaliteli bir yaşam sürmeleri için kurum olarak her türlü aktivitede yer aldıklarını söyledi.

Bu kapsamda Adana Seyhan Huzurevinden gelen takımı ağırladıklarını aktaran Akbulut, şunları kaydetti:

"Huzurevlerinde kalan yaşlılarımızın hayata aktif katılımlarını sağlamak ve kaliteli bir yaşam sürmeleri noktasında Bakanlığımız Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayelerinde huzurevi sakinlerimize yönelik başlatılan turnuvanın 18. grup 6. maçında sporcularımızın üstün gayretleri sonucu Gazi Huzurevi Bocce Takımı olarak misafir takım Adana Seyhan Huzurevi Bocce Takımını 12-4 mağlup ettik. Bu sayede Gazi Huzurevi 5. galibiyetini alarak 'Huzur Bocce Ligi 18. Grup' liderliğine ulaştık. Ayrıca haftaya Hatay'da deplasmana gidecek olan huzurevi sakinlerimize başarılar dileriz. İnşallah 6. galibiyetlerini de alırlar."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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