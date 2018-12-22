Huzurevi Sakinlerine Ziyaret
1 saat önce
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından "Yaptığım İşte En İyisiyim" projesi kapsamında huzurevi sakinleri ziyaret edildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü
tarafından "Yaptığım İşte En İyisiyim" projesi kapsamında huzurevi sakinleri ziyaret edildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde etkinlikler düzenlenmeye devam ediliyor.
Huzurevi ziyaretine Emniyet Müdürü Mustafa Aydın
, Polis Eşleri Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Gökşen Aydın ve dernek üyeleri katıldı.
Programda Muratlı
ilçesi Mithatpaşa Ortaokulu öğrencilerinden oluşan ritim grubu müzik dinletisi sunarken, halk oyunları gösterisinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle program sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:47 Kaynak: AA
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