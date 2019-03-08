Son Dakika Haberleri: Huzurevi Sakinlerini Duygulandıran Ziyaret

Huzurevi Sakinlerini Duygulandıran Ziyaret

31 dakika önce

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ve Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı personeli huzurevini ziyaret etti.

Huzurevi Sakinlerini Duygulandıran Ziyaret, System.String[]
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ve Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı personeli huzurevini ziyaret etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla huzurevine ziyaret gerçekleştiren polis ve jandarma ekipleri, yaşlı kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Gerçekleştirilen ziyarette huzurevi sakinleri ile zaman geçiren ekipler, çiçekler hediye ederek yaşlılarla sohbet etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette, huzurevi sakinleri ve çalışanları polis ve jandarma ekiplerine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:40 Kaynak: İHA

Polis, Afyon, Jandarma, Güncel
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