Huzurevi Sakinlerini Duygulandıran Ziyaret
31 dakika önce
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ve Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı personeli huzurevini ziyaret etti.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü
ve Afyonkarahisar İl Jandarma
Komutanlığı personeli huzurevini ziyaret etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla huzurevine ziyaret gerçekleştiren polis ve jandarma ekipleri, yaşlı kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü kutladı. Gerçekleştirilen ziyarette huzurevi sakinleri ile zaman geçiren ekipler, çiçekler hediye ederek yaşlılarla sohbet etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette, huzurevi sakinleri ve çalışanları polis ve jandarma ekiplerine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:40 Kaynak: İHA
Matematikten 95 Üstü Puan Alamayan Çocuğunu Darp Edip, Terk Etti
Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti
Baba Oğul, Evlerine Gelen Misafirin Kafasını Kesip Kemiklerinden Çorba Yaptı
Bahçelievler'de 17 Yaşındaki Genç Başından Vurulmuş Halde Bulundu