SPOR Huzurevi sakinlerinin hayatı 'bocce' ile değişti - Son Dakika
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SPOR Huzurevi sakinlerinin hayatı 'bocce' ile değişti

06.03.2022 11:45

SPOR Huzurevi sakinlerinin hayatı 'bocce' ile değiştiErkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Manavgat'ta düzenlenen Huzur Bocce Ligi 2021 Finalleri'nde Türkiye 3'üncüsü Aksaray Üçyıldız Huzurevi oldu.

SPOR Huzurevi sakinlerinin hayatı 'bocce' ile değişti

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Manavgat'ta düzenlenen Huzur Bocce Ligi 2021 Finalleri'nde Türkiye 3'üncüsü Aksaray Üçyıldız Huzurevi oldu.

Takım oyuncusu Mustafa Yardımcı, Türkiye 3'üncüsü olduğumuzu hala unutamıyorum ve bunu bir daha yaşamak istiyorum. Bocce bizlere hem hareketlilik getirdi, hem de stresten uzaklaştırdı. Yaşlı dediğiniz insanları bu spor 25 yaşına düşürdü dedi.

Aksaray Huzurevi'nde kalanlar artık zamanlarını demir bilyelerle oynanan 'bocce' oyunuyla geçiriyor. El, göz ve beyin üçlü koordinasyonun gelişimine faydası olan oyun için oluşturulan takım, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Manavgat'ta düzenlenen Huzur Bocce Ligi 2021 finallerinde Türkiye 3'üncüsü oldu.

'BOCCE SAYESİNDE TEKRAR HAYATA TUTUNDUK'

Takım kaptanı Mehmet Böge (68), şunları söyledi "Günün en güzel zamanını burada geçiriyoruz. Buradan çok memnunuz. Hem spor yapıyoruz, hem de molada çaylarımızı yudumluyoruz. Bocce ile huzurevinde tanıştım. Çocukken çelikçomak ve misket oynardık. Burada düzenli idman yaparak, bu yıl Türkiye 3'üncüsü olduk. Bocce sayesinde tekrar hayata tutunduk ve bu sporu çok seviyoruz. Takımın en genç oyuncusu benim. Burada bütün arkadaşlarım elinden geldiği kadar güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Spor yapmanın çok faydaları var. Ben önceden de amatör kümede futbol oynamıştım. Burada akşama kadar bir şey yapmadan oturmak yerine bocce ile zaman geçiriyoruz. Bu sahada antrenman ve sporumuzu yapıp, sağlıklı bir yaşam sürdürüyoruz. Şimdiden Türkiye şampiyonluğunu hedefliyoruz.

'SPOR SAYESİNDE GÜZEL ZAMAN GEÇİRİYORUZ'

Bocce sporu sayesinde güzel zaman geçirdiklerini belirten Dursun Kaya (70), Bocce ile huzurevinde tanıştım. Daha önce bu sporun adını dahi bilmiyordum. Bocce ile tanıştıktan sonra tüm düşüncelerimi unuttum. Bana, geçmişimi unutturdu. Burada tek kişilik yatağım var. 3 öğün düzenli yemeğimizi yiyip, istediğimiz an dışarı çıkabiliyoruz. Burada özgürlük ve kardeşlikle sevgi havası var. Buradan Aksaray Belediye Başkanı ve Valimize sesleniyorum. Gelsinler burada bize rakip olsunlar. Bu bize moral ve motivasyon olur. Bu spor insana güven ve sevinç sağlıyor. Yeni spor alanımız yapıldı. Bizler de çalışarak Türkiye şampiyonluğunu Aksaray'a getireceğiz. Burada arkadaşlarımızla birlikte büyük bir aile olduk. Oynamayan arkadaşlarımızda buraya gelip bizlere destek oluyor. Evimizi ve maziyi burada hatırlamıyoruz. Spor sayesinde güzel zaman geçiriyoruz ve bu sayede yaşlanmıyoruz diye konuştu.

STRES ATMAMIZA YARDIMCI OLUYOR

1 yıl önce huzur evinde bocce ile tanıştığını belirten takım oyuncusu Mustafa Yardımcı ise, Bocce bizlere hem hareketlilik kazandırıyor, hem de içimizdeki sinir ve stresi atmamıza yardımcı oluyor. Boş duran bir insanın bence taştan bir farkı olmaz. Spor bizlere çok önemli bir hareketlilik sağlıyor. Yaşlı dediğiniz insanları bu spor 25 yaşına düşürdü" dedi. (DHA)

SPOR Huzurevi sakinlerinin hayatı 'bocce' ile değişti
SPOR Huzurevi sakinlerinin hayatı 'bocce' ile değişti
SPOR Huzurevi sakinlerinin hayatı 'bocce' ile değişti
SPOR Huzurevi sakinlerinin hayatı 'bocce' ile değişti
SPOR Huzurevi sakinlerinin hayatı 'bocce' ile değişti
SPOR Huzurevi sakinlerinin hayatı 'bocce' ile değişti
SPOR Huzurevi sakinlerinin hayatı 'bocce' ile değişti
SPOR Huzurevi sakinlerinin hayatı 'bocce' ile değişti
SPOR Huzurevi sakinlerinin hayatı 'bocce' ile değişti
SPOR Huzurevi sakinlerinin hayatı 'bocce' ile değişti
SPOR Huzurevi sakinlerinin hayatı 'bocce' ile değişti
SPOR Huzurevi sakinlerinin hayatı 'bocce' ile değişti

YORUMLAR
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Huzurevi, Manavgat, Aksaray, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Huzurevi sakinlerinin hayatı 'bocce' ile değişti - Son Dakika


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