HUZUREVİ SAKİNLERİNİN HAYATI 'BOCCE' İLE DEĞİŞTİ - Son Dakika
Üye Girişi

HUZUREVİ SAKİNLERİNİN HAYATI 'BOCCE' İLE DEĞİŞTİ

06.03.2022 17:43

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Manavgat'ta düzenlenen Huzur Bocce Ligi 2021 Finalleri'nde Türkiye 3'üncüsü Aksaray Üçyıldız Huzurevi oldu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Manavgat'ta düzenlenen Huzur Bocce Ligi 2021 Finalleri'nde Türkiye 3'üncüsü Aksaray Üçyıldız Huzurevi oldu. Takım oyuncusu Mustafa Yardımcı, Türkiye 3'üncüsü olduğumuzu hala unutamıyorum ve bunu bir daha yaşamak istiyorum. Bocce bizlere hem hareketlilik getirdi, hem de stresten uzaklaştırdı. Yaşlı dediğiniz insanları bu spor 25 yaşına düşürdü dedi.

Aksaray Huzurevi'nde kalanlar artık zamanlarını bowlinge benzeyen ve demir bilyelerle oynanan 'bocce' oyunuyla geçiriyor. El, göz ve beyin üçlü koordinasyonun gelişimine faydası olan oyun için oluşturulan takım, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Manavgat'ta düzenlenen Huzur Bocce Ligi 2021 finallerinde Türkiye 3'üncüsü oldu.

'BOCCE SAYESİNDE TEKRAR HAYATA TUTUNDUK'

Takım kaptanı Mehmet Böge (68), şunları söyledi

"Günün en güzel zamanını burada geçiriyoruz. Buradan çok memnunuz. Hem spor yapıyoruz, hem de molada çaylarımızı yudumluyoruz. Bocce ile huzurevinde tanıştım. Çocukken çelikçomak ve misket oynardık. Burada düzenli idman yaparak, bu yıl Türkiye 3'üncüsü olduk. Bocce sayesinde tekrar hayata tutunduk ve bu sporu çok seviyoruz. Takımın en genç oyuncusu benim. Burada bütün arkadaşlarım elinden geldiği kadar güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Spor yapmanın çok faydaları var. Ben önceden de amatör kümede futbol oynamıştım. Burada akşama kadar bir şey yapmadan oturmak yerine bocce ile zaman geçiriyoruz. Bu sahada antrenman ve sporumuzu yapıp, sağlıklı bir yaşam sürdürüyoruz. Şimdiden Türkiye şampiyonluğunu hedefliyoruz. ?

'SPOR SAYESİNDE GÜZEL ZAMAN GEÇİRİYORUZ'

Bocce sporu sayesinde güzel zaman geçirdiklerini belirten Dursun Kaya (70), 'Bocce ile huzurevinde tanıştım. Daha önce bu sporun adını dahi bilmiyordum. Bocce ile tanıştıktan sonra tüm düşüncelerimi unuttum. Bana, geçmişimi unutturdu. Burada tek kişilik yatağım var. 3 öğün düzenli yemeğimizi yiyip, istediğimiz an dışarı çıkabiliyoruz. Burada özgürlük ve kardeşlikle sevgi havası var. Buradan Aksaray Belediye Başkanı ve Valimize sesleniyorum. Gelsinler burada bize rakip olsunlar. Bu bize moral ve motivasyon olur. Bu spor insana güven ve sevinç sağlıyor. Yeni spor alanımız yapıldı. Bizler de çalışarak Türkiye şampiyonluğunu Aksaray'a getireceğiz. Burada arkadaşlarımızla birlikte büyük bir aile olduk. Oynamayan arkadaşlarımızda buraya gelip bizlere destek oluyor. Evimizi ve maziyi burada hatırlamıyoruz. Spor sayesinde güzel zaman geçiriyoruz ve bu sayede yaşlanmıyoruz.' diye konuştu.

STRES ATMAMIZA YARDIMCI OLUYOR

1 yıl önce huzur evinde bocce ile tanıştığını belirten takım oyuncusu Mustafa Yardımcı ise ? Bocce bizlere hem hareketlilik kazandırıyor, hemde içimizdeki sinir ve stresi atmamıza yardımcı oluyor. Boş duran bir insanın bence taştan bir farkı olmaz. Spor bizlere çok önemli bir hareketlilik sağlıyor. Yaşlı dediğiniz insanları bu spor 25 yaşına düşürdü."dedi. (DHA)

HUZUREVİ SAKİNLERİNİN HAYATI 'BOCCE' İLE DEĞİŞTİ
HUZUREVİ SAKİNLERİNİN HAYATI 'BOCCE' İLE DEĞİŞTİ
HUZUREVİ SAKİNLERİNİN HAYATI 'BOCCE' İLE DEĞİŞTİ

YORUMLAR
500
SPOR Huzurevi sakinlerinin hayatı 'bocce' ile değişti SPOR Huzurevi sakinlerinin hayatı 'bocce' ile değişti Manavgat'ta yanan ormanlık alana 20 bin fidan dikimi Manavgat'ta yanan ormanlık alana 20 bin fidan dikimi

Huzurevi, Manavgat, Aksaray, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HUZUREVİ SAKİNLERİNİN HAYATI 'BOCCE' İLE DEĞİŞTİ - Son Dakika


Son Dakika
17:40 Mariupol'de geçici ateşkes başladı! Sivillerin tahliyeleri durduruldu
17:31 Aziz Yıldırım'dan Mesut Özil ve İrfan Can'a tavsiye: Her şeyi bir kenara bırakın, Trabzonspor maçını alın
17:19 26 yıl sonra Süper Lig'e çıktılar! Başkan Sancak'ın konu ile açıklaması şok etti: 5-6 tane muska bulduk
17:12 Putin'in barış için tek bir şartı var! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkladı: Taleplerimiz karşılanmalı
16:41 Freni boşalan vinç şarampole yuvarlandı, sürücüsü araçta sıkışıp kaldı!
16:40 Tarlada patpat devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
16:39 Ahmet Hakan'ın "Oyunculuğundan nefret ediyorum" dediği Hazal Kaya'dan sert çıkış: Senin fikrinin ne önemi var vasat herif
16:16 Ukrayna'da kaos devam ediyor! Halk, marketleri yağmalayanları çırılçıplak soydu, kemerle dövdü
16:11 Yargıtay'ın "Baz istasyonu" kararı! Galatasaray 3 milyon lirayı geri ödeyecek
15:53 PSG'nin yıldızı İcardi'nin karısı Wanda Nara, bu sefer de yataktan paylaştığı iç çamaşırlı videosu ile olay yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 17:52:16. #1.12#
SON DAKİKA: HUZUREVİ SAKİNLERİNİN HAYATI 'BOCCE' İLE DEĞİŞTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement