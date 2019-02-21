Huzurevi Sakinlerinin Hikayeleri Tiyatroya Yansıdı - İstanbul

"Sanatla Terapi Projesi" kapsamında huzurevinde yaşamlarını devam ettiren oyuncular ile üniversite öğrencilerinin birlikte sahnelediği "Terk-i Saadet" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

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Şanlıurfa'da Aralarında Memur ve Esnafların da Olduğu 7 Kişi, 14 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu