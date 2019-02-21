Son Dakika Haberleri: Huzurevi Sakinlerinin Hikayeleri Tiyatroya Yansıdı - İstanbul

Huzurevi Sakinlerinin Hikayeleri Tiyatroya Yansıdı - İstanbul

32 dakika önce

"Sanatla Terapi Projesi" kapsamında huzurevinde yaşamlarını devam ettiren oyuncular ile üniversite öğrencilerinin birlikte sahnelediği "Terk-i Saadet" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

"Sanatla Terapi Projesi" kapsamında huzurevinde yaşamlarını devam ettiren oyuncular ile üniversite öğrencilerinin birlikte sahnelediği "Terk-i Saadet" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:58 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Celal Şengör'den Tartışma Yaratacak Deprem Açıklaması: Deprem Tarafından Ezilmeye Müstehaktır İYİ Partili Aydın'dan AK Parti'ye Geçen Vekil İçin Gündemi Sarsacak İddia: Tefecilerin Eline Düşmüştü

Şanlıurfa'da Aralarında Memur ve Esnafların da Olduğu 7 Kişi, 14 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu Danıştay, Bakanlığın ÇED Olumlu Raporunu Bozdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 00:30:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Huzurevi Sakinlerinin Hikayeleri Tiyatroya Yansıdı - İstanbul
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]