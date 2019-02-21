Huzurevi Sakinlerinin Hikayeleri Tiyatroya Yansıdı - İstanbul
32 dakika önce
"Sanatla Terapi Projesi" kapsamında huzurevinde yaşamlarını devam ettiren oyuncular ile üniversite öğrencilerinin birlikte sahnelediği "Terk-i Saadet" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.
"Sanatla Terapi Projesi" kapsamında huzurevinde yaşamlarını devam ettiren oyuncular ile üniversite öğrencilerinin birlikte sahnelediği "Terk-i Saadet" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:58 Kaynak: AA
Celal Şengör'den Tartışma Yaratacak Deprem Açıklaması: Deprem Tarafından Ezilmeye Müstehaktır
İYİ Partili Aydın'dan AK Parti'ye Geçen Vekil İçin Gündemi Sarsacak İddia: Tefecilerin Eline Düşmüştü
Şanlıurfa'da Aralarında Memur ve Esnafların da Olduğu 7 Kişi, 14 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu
Danıştay, Bakanlığın ÇED Olumlu Raporunu Bozdu