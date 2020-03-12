Huzurevi sakinlerinin kano keyfi - Son Dakika
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Huzurevi sakinlerinin kano keyfi

7 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor, düzenlediği organizasyonla huzurevi sakinlerini kano sporuyla buluşturdu.

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Bursa Büyükşehir Belediye spor, düzenlediği organizasyonla huzurevi sakinlerini kano sporuyla buluşturdu.


Bursa'da yaşayan 7'den 70'e herkese spor yaptırmak için imkanlarını seferber eden Belediyespor, Büyükşehir Belediyesi'ne ait huzurevinde kalan yaşlıları Hüdavendigar Kent Parkı'nda yer alan Kano Parkuru'nda ağırladı. Sporculardan kano sporu hakkında bilgiler alan huzurevi sakinleri, antrenörler tarafından verilen teorik eğitimlerin ardından su üzerinde kürek çekmenin keyfini yaşadı. Neşeli geçen faaliyetin sonunda Büyükşehir Belediyespor yöneticilerine teşekkür eden huzurevi sakinleri, sporculara yarışmalarda başarı dilerken, organizasyonlarda destekçi olacaklarının sözünü verdi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:06 Kaynak: İHA
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