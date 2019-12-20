Huzurevi sakinlerinin umre heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Huzurevi sakinlerinin umre heyecanı - Son Dakika

Huzurevi sakinlerinin umre heyecanı

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, huzurevi sakinlerini umreye gönderme etkinliğini bu yıl 7'nci kez hayata geçirecek.

Huzurevi sakinlerinin umre heyecanı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi, huzurevi sakinlerini umreye gönderme etkinliğini bu yıl 7'nci kez hayata geçirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8 huzurevi sakini ve 2 personel, belediye tarafından umre için kutsal topraklara gönderilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, umreye gideceklere hayırlı yolculuklar diledi.

Umre yolculuğunun 22 Aralık'ta başlayacağını aktaran Aktaş, "Burada 240 sakinimiz var. Allah'a hamdolsun devletimizin, belediyemizin gücünü burada çok net bir şekilde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:48 Kaynak: AA
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