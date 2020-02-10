Huzurevi sakinlerinin yeni kimlikleri dağıtıldı - Son Dakika
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Huzurevi sakinlerinin yeni kimlikleri dağıtıldı

7 saat önce

Bursa'da, müracaatları yaşadıkları huzurevlerinde alınan vatandaşların yeni kimlik belgeleri teslim edildi.

Huzurevi sakinlerinin yeni kimlikleri dağıtıldı, System.String[]

Bursa'da, müracaatları yaşadıkları huzurevlerinde alınan vatandaşların yeni kimlik belgeleri teslim edildi.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Nilüfer Kaymakamlığınca organize edilen proje kapsamında ildeki üç huzurevinde kalan vatandaşların kimlik kartı başvuruları bulundukları huzurevinde alınıyor.

Nilüfer ilçesindeki Hasan Öztimur Huzurevi'nde düzenlenen törende, başvuruları tamamlanan vatandaşların kimlikleri verildi.

Törende konuşan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sakip Pehlivanoğlu, bu projeyi yaşlı vatandaşların bürokratik işlemlere maruz kalmaması için uyguladıklarını söyledi.

Hasan Öztimur Huzurevi, İznik Ülker Aktar Huzurevi ile Yenişehir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki 233 vatandaşın işlemlerinin yapıldığını bildiren Pehlivanoğlu, ayağa kalkmakta zorlanan kişilerin başvurularının da odalarında alındığını ifade etti.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:26 Kaynak: AA
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