Huzurevi Sakinleriyle Sevgiye "İlmek Attılar"

Bilecik'te, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, üniversite öğrencileri ile huzurevinde kalan yaşlılar karşılıklı "örgü" ördü.

Bilecik'te, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, üniversite öğrencileri ile huzurevinde kalan yaşlılar karşılıklı "örgü" ördü.



Bilecik Belediyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin iş birliğiyle, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Müdürlüğü sakinleri ile Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü öğrencileri bir araya geldi.



Öğrenciler ve yaşlılar, birlikte bere, atkı, boyunluk, diz battaniyesi ve şal ördü.



Bilecik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Hülya Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu anlamlı günde huzurevi sakinlerini mutlu etmek istediklerini söyledi.



Çalışkan, "Onlara mis gibi kokulu evlatlar getirdik. Tasarımsal bereler, şallar, battaniyeler ördüler. Erkekler bile istekli. Bu bizi çok mutlu etti." dedi.



Huzurevi sakinlerinden 76 yaşındaki Mürüvvet Türksoy, öğrencilerden Mert Çelik ile kadın şapkası ördüklerini anlattı.



Mert Çelik, Türksoy'un kendisinden daha iyi örgü bildiğini belirterek, "Ben şanslıyım. Bir şey öğretmem gerekmedi. Mürüvvet Teyze benden daha iyi biliyor." diye konuştu.



Öğrenci Aylin Tahracı'dan örgünün nasıl yapıldığını öğrenen Kazım Alver ise bu işi ilk kez yaptığını dile getirdi.



Yaşlıları yalnız bırakmamak için bir araya geldiklerini söyleyen Tahracı, "Bence Kazım amca yapacak, ilgisi var." ifadesini kullandı.

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