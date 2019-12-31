Huzurevi sakinleriyle yılbaşı kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Huzurevi sakinleriyle yılbaşı kutlaması - Son Dakika

Huzurevi sakinleriyle yılbaşı kutlaması

6 saat önce

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli huzurevlerinde kalan yaşlıları yılbaşı eğlencesinde bir araya getirerek tüm yaşlıların yeni yıllarını kutladı.

Huzurevi sakinleriyle yılbaşı kutlaması, System.String[]

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli huzurevlerinde kalan yaşlıları yılbaşı eğlencesinde bir araya getirerek tüm yaşlıların yeni yıllarını kutladı.


Çiğli Belediyesi tarafından Çiğli'de bulunan altı huzurevinde kalan tüm yaşlılar belediye tesisi olan Akvaryum Kafe'de yeni yıl yemeği ve kutlaması için bir araya geldi. Belediye araçlarıyla huzurevlerinden alınan yaşlılar Ataşehir'deki Akvaryum Kafe'ye getirildi. Yaşlıları kapıda karşılayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, etkinlik boyunca tüm masaları gezerek tüm yaşlılarla yakından ilgilendi. Başkan Utku Gümrükçü salondaki en yaşlı kadın 98 yaşındaki Emine Tatar ve en yaşlı erkek 92 yaşındaki Hüseyin Sıtkı Karslı'ya hediyelerini bizzat takdim etti ve yaşlılarla dans etti. Etkinlikte konuşma yapan huzurevi sahipleri belediyenin huzurevlerinde sunduğu başta yaşlı bakım ve kuaför hizmetleri olmak üzere tüm hizmetler için teşekkürlerini iletti.


Başkan Gümrükçü: "Yaşlılarla birlikte olmak görevimiz"


Yaşlılarla birlikte olmanın belediyenin görevi olduğunu vurgulayan Başkan Utku Gümrükçü, fiziki yatırımların yanında sosyal hizmetlerin önemini vurguladı. "Hepinizin tek tek ellerinden öpüyorum" diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Gümrükçü, sosyal hizmetlerin 2020'de artarak devam edeceğini duyurdu. Başkan Gümrükçü sözlerini şöyle sürdürdü: "Belediye demek, yol demek, park demek hizmet etmek demek. Ancak ama bunun yanda o ilçenin sınırları içinde bulunan her yaştan insana hizmet vermek de bizim asli görevimiz. Çocuklar, gençler, kadınlar işsizlerimizin yanındayız bir de sizin gibi yaşlanmış, bilgeleşmiş çınarlarımız var. Sizlerle birlikte olmak Çiğli Belediyesinin görevidir. Biz konuya böyle yaklaşıyoruz. Atatürk de ne güzel söylemiş 'Memlekete hizmet edenlere siz de hizmet edin' diye. Biz de belediye olarak bu görevimizin bilincindeyiz ve sizler için buradayız. Sizlerle bir arada olmak benim için ayrı bir gurur. 2020 de daha sık görüşürüz diye düşünüyorum." - İZMİR

Çiğli Belediyesi, Ataşehir, Çiğli, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Görevimizin başındayız" mesajı
2020'ye ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken yeni yıl mesajı: Bazı yanlışları düzeltme fırsatım var Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın göğüs dekolteli yılbaşı paylaşımına beğeni yağdı

Son Dakika Haberleri
17:09 Boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastaneye gidip etrafa ateş açtı - Son Dakika Haber
17:07 Hava Harp Okulu öğrencilerinin FETÖ'den yargılanmalarına devam edildi - Son Dakika Haber
17:06 Yılbaşı öncesi alkol operasyonu - Son Dakika Haber
17:04 Kartepe Belediyesi'nden yeniyılda kar mesaisi - Son Dakika Haber
17:02 Çayırova Zabıtası'ndan yılbaşı denetimi - Son Dakika Haber
16:38 Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı - Son Dakika Haber
16:32 Haşdi Şabi taraftarları ABD Büyükelçiliğini bastı! Amerikan askerleri böyle görüntülendi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 17:20:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Huzurevi sakinleriyle yılbaşı kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]