Huzurevi ve özel bakım merkezlerinde 'koronavirüs' önlemleri - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşların koronavirüs salgınından korunması için yeni önlemler aldıklarını belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, koronavirüs salgınına karşı huzurevleri ve özel bakım merkezlerinde alınan önlemlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2'nci koronavirüs bilgilendirme rehberinin tüm illerdeki kuruluşlara gönderildiğini belirten Bakan Selçuk, "Koronavirüsle mücadele kapsamında 7 Ocak 2020 tarihinden bu yana gerekli tüm tedbirleri hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Huzurevlerinde kalan büyüklerimizin ve personelimizin sağlığını korumak için kuruluşlarımızda alınması gereken önlemler ve prosedürler hakkında 2'nci rehberi hazırladık. Aldığımız tedbirleri bu rehberde topladık" dedi.

TEK KİŞİLİK ODALAR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 14 günlük vardiya sistemi kapsamında, dışarıdan gelen her personelden koronavirüs testi yaptırması isteniyor. Çalışanlar, 'Covid-19 riski yoktur' ibaresinin bulunduğu bir belge ile kuruluşa giriş yaparak, tek kullanımlık maskeler kullanıyor. Ayrıca kuruluşlardaki yaşlı veya engelliler, mümkün olduğu ölçüde tek kişilik odalara geçirildi. Mümkün olmaması durumunda, kuruluşlardaki odalar yatak başı mesafesi 2 metre olacak şekilde yeniden düzenlendi. Takip çizelgeleri yardımıyla belirtilen saatlerde yaşlıların ateş, nabız, öksürük şikayeti ve solunum sayısı takipleri yapılıyor.

AİLELERİ İLE TELEFONDAN GÖRÜŞECEKLER

Genel müdürlüğün hazırladığı rehberde, kuruluşlarda kalanların gıda tüketiminde de gerekli hassasiyeti gösterilmesi istendi. Buna göre, özellikle diyabet hastası olan yaşlılar başta olmak üzere, yemek listeleri düzenlenirken protein ve C vitamini ağırlıklı hazırlanacak ve kuruluşlarda açık ekmek yerine kapalı ekmek tedarik edilecek. Kuruluşlara dışarıdan yemek ve meyve siparişi de verilemeyecek. Mecburi kargolar ise asgariye indirilecek ve güvenlikte dezenfekte edilerek kuruluşa alınacak.

Yine rehberde, kuruluşlarda kalan yaşlı ve engellilerin, aileleriyle sık sık cep telefonundan görüntülü olarak görüştürülmesi istendi. Herhangi bir nedenle hastaneye yatan yaşlı ve engellilerin de taburcu edildikten sonra 14 gün boyunca karantinaya alınması gerektiği belirtildi.