Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde Kovid-19 hastalığı ile uyumlu şikayetler olması durumunda, bu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde Kovid-19 hastalığı ile uyumlu şikayetler olması durumunda, bu... - Son Dakika

Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde Kovid-19 hastalığı ile uyumlu şikayetler olması durumunda, bu...

6 saat önce

Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde Kovid-19 hastalığı ile uyumlu şikayetler olması durumunda, bu merkezlerde kalanlar yakından takip edilecek.

Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde Kovid-19 hastalığı ile uyumlu şikayetler olması durumunda, bu..., System.String[]

Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde Kovid-19 hastalığı ile uyumlu şikayetler olması durumunda, bu merkezlerde kalanlar yakından takip edilecek.

Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:22 Kaynak: AA

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