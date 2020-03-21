Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde Kovid-19 hastalığı ile uyumlu şikayetler olması durumunda, bu... - Son Dakika

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Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde Kovid-19 hastalığı ile uyumlu şikayetler olması durumunda, bu...
6 saat önce
Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde Kovid-19 hastalığı ile uyumlu şikayetler olması durumunda, bu merkezlerde kalanlar yakından takip edilecek.
Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde Kovid-19 hastalığı ile uyumlu şikayetler olması durumunda, bu merkezlerde kalanlar yakından takip edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:22 Kaynak: AA
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