Huzurevi Yerine Aktif Yaşam Merkezi

Maltepe Huzurevi Derneği'nin yeni yıl buluşmasına katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Avrupa'da huzurevi kavramının yerini, aktif yaşam merkezleri alıyor. Türkiye sosyal demokrat bir yönetimle buluşunca, bunu ülkemizde de hayata geçireceğiz" dedi.



Maltepe Belediyesi Süreyya İlmen Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte huzurevi sakinleri müzik dinletileri ile unutulmaz anlar yaşadı. Katkılarından dolayı dernek tarafından teşekkür plaketi armağan edilen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç yaptığı konuşmada, "Avrupa'da huzurevi kavramının yerini, aktif yaşam merkezleri alıyor. Nedir bu aktif yaşam merkezi? Belli bir yaşı geçmiş insanları bünyesinde buluşturarak, onları yetenekleri doğrultusunda eğitimler vererek, üretmeye teşvik ediyor. Örneğin resimle uğraşan birisine o alanda kurslar veriliyor. Müzik, spor gibi alanlara yatkınsa o alana yönlendiriyor, bağ bahçe işlerinde iyi ise bahçıvanlık imkanı sunuyor. Böylece hangi yaşta olursa olsun, sosyal yaşamdan kopmamaları sağlanıyor" diye konuştu.



Maltepe'de örneği var



Maltepe'de böyle bir yaşam merkezini hizmete açtıklarını belirten Başkan Kılıç, "Bundan 3 yıl önce hizmete açtığımız Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde de, tam da bu modeli uyguluyoruz. Bugün sayıları 400'ü aşan üyelerimizin kimi emekli öğretmen, kimi doktor, kimi hemşire her biri geliyor, orada yeni arkadaşlıklar ediniyor, kimi satranç öğretiyor, kimi saz çalıyor, her şey bitti dedikleri yerde yeniden sosyal hayata tutunma imkanı buluyorlar. Türkiye sosyal demokrat bir yönetimle buluşunca, bunu ülkemizin her yerinde hayata geçireceğiz" dedi. - İSTANBUL

