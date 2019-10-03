Son Dakika Haberleri: Huzurevinde, 'bardak' kavgası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Huzurevinde, 'bardak' kavgası: 2 yaralı

30 dakika önce

EDİRNE Huzurevi'nde kalan Ömer Üstün (81) ve Ali Okyay(73), su bardağı yüzünden çıkan tartışmada birbirlerini darbetti.

Huzurevinde, 'bardak' kavgası: 2 yaralı, System.String[]

EDİRNE Huzurevi'nde kalan Ömer Üstün (81) ve Ali Okyay(73), su bardağı yüzünden çıkan tartışmada birbirlerini darbetti.

Edirne Huzurevi'nde kalan Ömer Üstün ve Ali Okyay arasında öğle yemeği sırasında su bardağı nedeniyle tartışma çıktı. Aynı bardağı almak isteyen Üstün ve Okyay'ın tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. İkili birbirlerini darbetti. Görevliler tarafından güçlükle sakinleştirilen Üstün ve Okyay, ambulansla Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İkilinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Ömer Üstün, kendisinin suçu olmadığını iddia ederek, Ali Okyay'ın su bardağı yüzünden kendisine saldırdığını öne sürdü. Yüzünden darbe alan Ali Okyay ise büyütülecek bir durum bulunmadığını ifade ederek, üzgün olduğunu söyledi.

Birbirlerinden şikayetçi olmayan Üstün ile Okyay, tedavilerinin ardından huzurevine geri götürüldü.

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



SAS Timi eski harp mayınını imha etti
Boru patlayınca yükselen sular bina boyunu aştı THY'den Hamidiye su açıklaması: İptali THY değil, THY'nin yer hizmetleri veren şirketi TGS yapmıştır Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 15:15:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Huzurevinde, 'bardak' kavgası: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]