Huzurevinde bayram coşkusu
1 saat önce
Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Zübeyde Hanım Huzurevi'ne konuk oldu.
Karşıyaka
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:36 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay
, Ramazan Bayramı
'nın ilk gününde Zübeyde Hanım
Huzurevi'ne konuk oldu. Bayram coşkusunun paylaşıldığı ziyarete, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır
ile Müftü
İsa Gürler de katıldı.
Huzurevi sakinlerinin sıcak ilgisiyle karşılanan Başkan Tugay, "Varlıklarıyla bize güç veren büyüklerimiz, daima baş tacımızdır. Bayram ziyaretimizle, onlara verdiğimiz değeri bir kez daha hissettirmek istedik. Bize gösterdikleri sevgi ve ilgileri için çok teşekkür ediyor; herkese sağlık, huzur ve barış içinde geçecek nice mutlu bayramlar diliyorum" dedi. - İZMİR
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