Son Dakika Haberleri: Huzurevinde bayram coşkusu
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Huzurevinde bayram coşkusu

1 saat önce

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Zübeyde Hanım Huzurevi'ne konuk oldu.

Huzurevinde bayram coşkusu, System.String[]
Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Zübeyde Hanım Huzurevi'ne konuk oldu. Bayram coşkusunun paylaşıldığı ziyarete, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ile Müftü İsa Gürler de katıldı.

Huzurevi sakinlerinin sıcak ilgisiyle karşılanan Başkan Tugay, "Varlıklarıyla bize güç veren büyüklerimiz, daima baş tacımızdır. Bayram ziyaretimizle, onlara verdiğimiz değeri bir kez daha hissettirmek istedik. Bize gösterdikleri sevgi ve ilgileri için çok teşekkür ediyor; herkese sağlık, huzur ve barış içinde geçecek nice mutlu bayramlar diliyorum" dedi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:36 Kaynak: İHA
Cemil Tugay, Ramazan Bayramı, Karşıyaka, Güncel
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