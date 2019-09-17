Son Dakika Haberleri: Huzurevinde bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Huzurevinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde bir huzurevinde kalan yaşlılar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Huzurevinde bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde bir huzurevinde kalan yaşlılar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Söke Hilmi Fırat Huzurevinde G.Ö. (81) ile A.B.C. (66) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine G.Ö, A.B.C'yi bıçakla yaraladı. Tartışmayı ayırmaya çalışan bir görevli de hafif şekilde elinden yaralandı.

A.B.C, sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Aydın'a sevk edildi. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fırat, Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:26 Kaynak: AA
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