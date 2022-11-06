Huzurevinde kafasına bastonla vurulan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Huzurevinde kafasına bastonla vurulan yaşlı adam hayatını kaybetti

06.11.2022 16:31
Huzurevinde kafasına bastonla vurulan yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'da huzurevinde oda arkadaşı tarafından kafasına bastonla vurulduğu iddia edilen yaşlı adam, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da huzurevinde oda arkadaşı tarafından kafasına bastonla vurulduğu iddia edilen yaşlı adam, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'ndeki huzurevinde 10 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rasim Ciğer (90) ile oda arkadaşı Mehmet Ş. (77) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Ş., kendisine baston ile saldırdığını iddia ettiği Rasim Ciğer'in elindeki bastonu alıp kafasına vurdu. Huzurevi görevlileri olaya müdahale etti. Yaralanan Rasim Ciğer ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Huzurevinde kafasına bastonla vurulan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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