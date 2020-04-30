Huzurevinde kalan 94 yaşındaki iki kadın korona virüsü yendi - Son Dakika

Huzurevinde kalan 94 yaşındaki iki kadın korona virüsü yendi

Yaşlı Kadınlar sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu oldular

SAKARYA - Geyve Devlet Hastanesinde korona virüsü tedavisi gören huzurevi sakini 94 yaşındaki iki kadın korona virüsü yenerek alkışlar eşliğinde taburcu oldu.

Hendek Melek Nişancı Huzurevinde 11 Nisan'da rahatsızlanan ve korona virüsü kaptığı anlaşılan 94 yaşındaki Safiye Aybar ile Rabia Türkkan isimli iki kadın, Geyve Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Geyve'de tedavileri tamamlanan iki hasta da korona virüsünü yenerek sağlığına kavuştu. Zorlu bir sürecin ardından şifa bulan iki hasta alkışlarla hastaneden taburcu edilerek ambulansla kaldıkları huzurevine gönderildi.