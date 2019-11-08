Muğla'nın Marmaris ilçesindeki huzurevinde kalan 2 sanatçı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81'inci yılında anmak amacıyla çekilen film için kamera karşısına geçti.

Marmaris Belediyesi Huzurevi'nde yaşayan 90 yaşındaki sinema oyuncusu Altan Karındaş ve 95 yaşındaki opera sanatçısı Mithat Demokan, hastalıklarına rağmen 1 dakikalık kısa Atatürk filminde rol aldı.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı bulunan Karındaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, filmde oynamaktan gurur duyduğunu belirterek, Atatürk için ayağa kalktığını söyledi.

Altan Karındaş, "Ne kadar hasta olursam olayım, ne kadar zorlanırsam zorlanayım bu filmde olmak benim için büyük bir onur." dedi.

Demokan ise 10 Kasım'da saat 09.05'te herkesin saygı duruşunda bulunması gerektiğini ifade etti.

Film teklifini alınca tereddütsüz kabul ettiğini vurgulayan Mithat Demokan, "Atatürk demek Türkiye demek. Elbette ayağa kalkacağız." diye konuştu.

Serkan Göknur'un yönetmenliğini yaptığı filmde, yatağında ağır hasta olarak yatarken eşine "Vakit geldi mi?" diye soran ve hemşiresinin itirazına rağmen saat 09.05'te saygı duruşu için ayağa kalkan bir kadın ve eşinin saygı duruşu canlandırılıyor.

Kısa film, belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya başlandı.