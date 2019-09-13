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Huzurevinde kermes coşkusu

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nin bu yıl 22.'sini düzenleyeceği geleneksel kermes, 15 Eylül Pazar günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Huzurevinde kermes coşkusu, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nin bu yıl 22.'sini düzenleyeceği geleneksel kermes, 15 Eylül Pazar günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.


Bursa'da 1996 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen 'Huzurevi Kermesi', Huzurevi sakinlerine moral verecek. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Huzurevi Şube Müdürlüğü yerleşkesinde anlamlı bir güne imza atacak kermesin hazırlıkları sürüyor. Huzurevi bahçesi, kermes ziyaretçilerinin stantları rahatça gezebilmeleri ve güzel bir gün geçirebilmeleri için özenle düzenleniyor. Bu yıl 22.'si gerçekleştirilecek olan kermes, Kaplıkaya'da bulunan Büyükşehir Belediyesi Huzurevi yerleşkesinde renkli anlara imza atacak. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:29 Kaynak: İHA
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