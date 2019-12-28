Huzurevinde 'Şeb-i Arus Mevlanayı Anma Töreni' düzenlendi - Son Dakika

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Merkez Huzurevinde "Şeb-i Arus Mevlanayı Anma Töreni" düzenlendi.



Edirne Merkez Huzurevinde düzenlenen törene; Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç, Edirne Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ender Aydın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Müzekka Bayrak, İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Okuş, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personeller ile huzurevi sakinleri katılım sağladı.



Düzenlenen anma töreni; Huzurevi Din Görevlisi Abdulkadir Şimşek'in sunumuyla, Alp Özdemir ve Emre Çam'ın ney dinletisi ile başladı. Ney dinletisinin ardından din görevlisi Hüseyin Özpınar tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.



Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, semazen gösterimi gerçekleştirildi. Semazen gösterimi sonrası İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Okuş tarafından "Mevlana ve İnsan" konulu sohbet gerçekleştirilerek, edilen duaların ardından program son buldu.



Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Mevlana'nın "Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun, kusuru örtmeyi marifet edin kendine. İşte o zaman kusursuz olursun" sözü ile kapanışı yaparak, düzenlenen programa katılan yaşlılara ve programda emeği geçenlere teşekkür etti. - EDİRNE