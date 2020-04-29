Huzurevinde sosyal mesafeli eğlence - Son Dakika
Son Dakika Güncel Huzurevinde sosyal mesafeli eğlence - Son Dakika

Huzurevinde sosyal mesafeli eğlence

7 saat önce

İnegöl Belediyesi, uzun süredir korona virüs salgını nedeniyle huzurevinden çıkamayan ve alınan tedbirler gereği kimseyle görüşemeyen huzurevi sakinleri için sosyal mesafenin ön planda olduğu bir eğlence programı düzenledi.

Huzurevinde sosyal mesafeli eğlence, System.String[]

İnegöl Belediyesi, uzun süredir korona virüs salgını nedeniyle huzurevinden çıkamayan ve alınan tedbirler gereği kimseyle görüşemeyen huzurevi sakinleri için sosyal mesafenin ön planda olduğu bir eğlence programı düzenledi. Şarkılar ve türkülerle eğlenen yaşlıların bu etkinliğine Belediye Başkanı Alper Taban da katılarak "Belki canınız sıkılıyor, dışarı çıkamıyorsunuz ancak biraz daha sabredersek güzel günler bizi bekliyor" dedi.


İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevinde kalan vatandaşlar, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler gereği uzun süredir dışarı çıkamıyor. Aynı şekilde dışarıdan ziyaretçinin de kabul edilmediği ve personelin de 15 günlük sürelerle yatılı olarak dönüşümlü çalıştığı huzurevinde canları sıkılan yaşlılar için sosyal mesafe kurallarına uyarak eğlence programı düzenlendi.


Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen eğlence programında, bağlama sanatçısı Emre Engin huzurevi bahçesinde konser verdi. Türkülerle kimi zaman hüzünlenen kimi zaman ise eğlenen huzurevi sakinleri, sosyal mesafeye dikkat ederek bahçede ve binanın balkonlarından konseri izledi.


Önemli günlerden geçiyoruz


Eğlence programına Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Bir süre konseri dinleyen Taban, huzurevi sakinlerine hitaben kısa bir selamlama konuşması da yaptı. Taban, "Önemli günlerden geçiyoruz. Zor ve zahmetli günlerden geçiyoruz. Ancak tabi hiçbir şey enerjimizin eksilmesine, moralimizin ve motivasyonumuzun bozulmasına fırsat vermesin. Onun için sizleri her fırsatta sevdiğimizi ve önemsediğimizi ifade ettik ancak bugün de böyle farklı bir organizasyonu arkadaşlarımız sağ olsunlar hazırladılar. Bugün de böyle müzikle sizlerin yanında olalım istedik. Ben de bir selam vermek istedim" dedi.


Güzel günler bizi bekliyor


İnegöl'de salgının korkulacak seviyede olmadığını da vurgulayan Taban, "Çok şükür ki ilk başladığımızdan bu güne bizleri çok üzecek bir durumda değiliz. Ama bu değildir ki tedbirlerimizi bırakalım veya gevşetelim. Aksine çok daha dikkatli şekilde yaşamaya devam edeceğiz bir miktar daha. Şehrimizde korkulacak bir durum yok. Allah'a hamdolsun ilgili sağlık yöneticilerimizle görüşüyoruz, günlük bilgi alıyoruz. Huzurevimizde de şehrimizde de bizleri üzecek bir durum söz konusu değil. Tabi ufak tefek vakalar yaşanıyor hem ülkemizde hem de şehirlerimizde. Onun için biraz daha sabır istiyoruz. Belki canınız sıkılıyor, dışarı çıkamıyorsunuz ancak biraz daha sabredersek güzel günler bizi bekliyor" diye konuştu.


Çifte bayram olacak


Başkan Taban, huzurevi sakinlerinin ramazan aynı da kutlayarak; "Ramazan ayı içerisindeyiz. Ben sizlerin ramazanınızı da tebrik ediyorum. Rabbim inşallah bizleri hem Kadir Gecesine hem de bayramına eriştirsin diyorum. Bu bayram sanki böyle çifte bayram olacak gibi de bir durum söz konusu. Süreç artık sona doğru geliyor. Salgının bitmesi de bir bayramdır. Arkadaşlarımız burada sizlerle ilgili her durumu da bizlere iletiyorlar. Sürekli sizlerle birlikteler. Bizler sizin yüzünüzün gülmesini istiyoruz. Burada huzurlu bir şekilde yaşamanızı istiyoruz" ifadelerinde bulundu.


Konuşma sonrası konser devam etti. Huzurevi sakinleri oyun havalarında eğlenceli anlar yaşadı. - BURSA

İnegöl Belediyesi, Alper Taban, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 03:39 Kaynak: İHA


Son Dakika

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 20 haftalık hamile Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim! "Şinanari" şarkısıyla şöhreti yakalamıştı! Şimdi görenler tanıyamıyor Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü partisinde eniştesi tarafından darp edildi Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda beni aldattılar Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran son açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi
Survivor'un Elazığ versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu Survivor'un Elazığ versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu         
22:38
Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Karabay: Koronavirüs tedavisinde en iyi seçeneklerden biri plazma tedavisi Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Karabay: Koronavirüs tedavisinde en iyi seçeneklerden biri plazma tedavisi         
22:27
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız         
22:12
Abdurrahim Albayrak, Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor" iddiasına noktayı koydu         
22:06
Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim! Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim!         
21:45
Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu         
21:18
Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu         
21:13
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık         
21:12
Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu         
21:10
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü         
20:49
Bağcılar'da bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'ndeki yangın söndürüldü Bağcılar'da bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'ndeki yangın söndürüldü         
20:38
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı         
20:37
Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı         
19:58
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi         
19:55
Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti         
19:11
Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi         
19:02
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum         
18:50
New York Times'tan çarpıcı koronavirüs iddiası: Ölü sayısı resmi rakamlardan daha fazla New York Times'tan çarpıcı koronavirüs iddiası: Ölü sayısı resmi rakamlardan daha fazla         
18:50
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den "ikinci dalga kaçınılmaz" uyarısı         
18:35
Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi         
18:17
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı?         
18:13
Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı         
18:12
İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı         
18:05
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri? Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?         
18:05
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı         
17:57
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan "Normalleşme ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya bağlı         
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti         
17:36
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz         
17:14
Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi         
17:12
Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi         
17:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2020 22:43:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Huzurevinde sosyal mesafeli eğlence - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]