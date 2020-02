Huzurevinde tanıştılar, ikinci baharlarını yaşıyorlar - Son Dakika

SAMSUN'un Ladik ilçesindeki huzurevinde kalan Osman Yürük (80) ve Kadriye Yürük (78), 3 yıl önce burada tanışıp, evlendi. İkinci baharlarını yaşadıklarını söyleyen çift, huzurevinde birbirlerine can yoldaşı oluyor.

Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Osman Yürük ve Kadriye Yürük, 3 yıl önce burada tanışıp, evlendi. Bir süre huzurevinden ayrılan Yürük çifti, yaklaşık 3,5 ayın ardından geri döndü. Birlikte Ladik Kemal Kaplan Huzurevi'ne yerleşen Kadriye ve Osman Yürük, ikinci baharlarını yaşamaya başladı. Özel odada kalan ve hem buradaki arkadaşları hem de çalışanlarla iyi ilişkiler kuran çift, mutlu ve huzurlu olduklarını dile getirdi.

Eşiyle çok mutlu bir evliliklerinin olduğunu söyleyen Osman Yürük, "Hiç bir sıkıntımız yok. Benden eşime eşimden bana tek bir söz yok. Çok mutluyuz. Eşim saygılı hürmetli bir hanım. Huzurumuz yerinde. Burası daha mutlu ediyor insanı. Özel odamızdayız, yemeğimiz içeceğimiz her şey hazırlanıyor. Burası olmasa her şeyi biz yapsak bile ben yine katlanırdım devam ederdim ölene kadar. Eşim benim yanımdan ayrılmaz. Hep benimle birliktedir. İyiki tanışıp evlendik" dedi.

'KEŞKE 10 YIL ÖNCE TANIŞSAYDIK'

Kadriye Yürük ise eşiyle ikinci baharlarını yaşadıklarını belirterek "İyi ki eşimle evlendim. 'Keşke on sene önce tanısaydım, evlenseydim' diyorum. Her şeyinden memnunum. Ben bir şey dediğim zaman 'Olmaz' demez. 'Tamam hanım yapalım, gidelim' der. Ben de ona karşı hep böyleyim. Çok mutluyum. Özel günlerde eşim bana hediyeler de alır. Beni mutlu eder. Sevgisi, saygısı bana yetiyor. Şimdi yeni evlenen hemen sonra boşanan çiftler oluyor. Anlaşamıyorlar hemen ayrılıyorlar. Kim sinirleniyorsa diğeri susacak. Saygıyı sevgiyi yitirmemek lazım. Aksi halde her şey biter. Ufak bir problemden sonra 'Ben gidiyorum annemin, babamın evine' demek de doğru değil" diye konuştu.

