Huzurevinde tanıştılar, ikinci baharlarını yaşıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Huzurevinde tanıştılar, ikinci baharlarını yaşıyorlar - Son Dakika

Huzurevinde tanıştılar, ikinci baharlarını yaşıyorlar

13 dakika önce

SAMSUN'un Ladik ilçesindeki huzurevinde kalan Osman Yürük (80) ve Kadriye Yürük (78), 3 yıl önce burada tanışıp, evlendi.

Huzurevinde tanıştılar, ikinci baharlarını yaşıyorlar, System.String[]
SAMSUN'un Ladik ilçesindeki huzurevinde kalan Osman Yürük (80) ve Kadriye Yürük (78), 3 yıl önce burada tanışıp, evlendi. İkinci baharlarını yaşadıklarını söyleyen çift, huzurevinde birbirlerine can yoldaşı oluyor.

Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Osman Yürük ve Kadriye Yürük, 3 yıl önce burada tanışıp, evlendi. Bir süre huzurevinden ayrılan Yürük çifti, yaklaşık 3,5 ayın ardından geri döndü. Birlikte Ladik Kemal Kaplan Huzurevi'ne yerleşen Kadriye ve Osman Yürük, ikinci baharlarını yaşamaya başladı. Özel odada kalan ve hem buradaki arkadaşları hem de çalışanlarla iyi ilişkiler kuran çift, mutlu ve huzurlu olduklarını dile getirdi.

Eşiyle çok mutlu bir evliliklerinin olduğunu söyleyen Osman Yürük, "Hiç bir sıkıntımız yok. Benden eşime eşimden bana tek bir söz yok. Çok mutluyuz. Eşim saygılı hürmetli bir hanım. Huzurumuz yerinde. Burası daha mutlu ediyor insanı. Özel odamızdayız, yemeğimiz içeceğimiz her şey hazırlanıyor. Burası olmasa her şeyi biz yapsak bile ben yine katlanırdım devam ederdim ölene kadar. Eşim benim yanımdan ayrılmaz. Hep benimle birliktedir. İyiki tanışıp evlendik" dedi.

'KEŞKE 10 YIL ÖNCE TANIŞSAYDIK'

Kadriye Yürük ise eşiyle ikinci baharlarını yaşadıklarını belirterek "İyi ki eşimle evlendim. 'Keşke on sene önce tanısaydım, evlenseydim' diyorum. Her şeyinden memnunum. Ben bir şey dediğim zaman 'Olmaz' demez. 'Tamam hanım yapalım, gidelim' der. Ben de ona karşı hep böyleyim. Çok mutluyum. Özel günlerde eşim bana hediyeler de alır. Beni mutlu eder. Sevgisi, saygısı bana yetiyor. Şimdi yeni evlenen hemen sonra boşanan çiftler oluyor. Anlaşamıyorlar hemen ayrılıyorlar. Kim sinirleniyorsa diğeri susacak. Saygıyı sevgiyi yitirmemek lazım. Aksi halde her şey biter. Ufak bir problemden sonra 'Ben gidiyorum annemin, babamın evine' demek de doğru değil" diye konuştu.


- Samsun
Kemal Kaplan, Samsun, Ladik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çayına atmak için küp şekeri kırdı, içinden demir bilye çıktı
Denizlili manavdan sevgililer gününe özel yüz güldüren kampanya Son Dakika: İdlib bölgesinde 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi HDP'li vekilin "Silahlı Kürt muhalefeti" sözleri meclisi karıştırdı

Son Dakika Haberleri
09:12 Kenan Doğulu, Beren Saat ile ayrıldıkları yönündeki haberleri yalanladı
08:57 Sinem Umaş " Polise hakaret" iddiasıyla davalık olmuştu...Karar verildi
08:57 Türkiye bunu konuşuyor... İhaneti neden konduramıyoruz?
08:57 Ünlülerden 'aşk' mesajı
08:02 Mucize Doktor'da Ali Vefa'nın sözleri Nazlı'yı gözyaşlarına boğdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 09:16:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Huzurevinde tanıştılar, ikinci baharlarını yaşıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]