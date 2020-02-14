Huzurevinde tanıştılar, ikinci baharlarını yaşıyorlar - Son Dakika

Huzurevinde tanıştılar, ikinci baharlarını yaşıyorlar

SAMSUN'un Ladik ilçesinde bulunan huzurevide kalan Osman (80) ve Kadriye (78) Yürük çifti ikinci baharlarını yaşıyor. Kaldıkları huzurevinde tanışan çift, 3 yıl önce evlenmeye karar verdi. İkisi de ikinci evliliklerini yapan Yürük çifti, şimdi birlikte huzurevinde günlerini geçirip, birbirlerine can yoldaşı oluyor.

Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Osman ve Kadriye Yürük, 3 yıl önce tanışıp evlendi. Çift evlilikler inin ardından ayrıldığı huzunevine 3,5 ay sonra yeniden döndü, Ladik Kemal Kaplan Huzurevi'ne yerleşti. Yürük çifti, birlikte huzurevinde günlerini geçirip, ikinci baharlarını yaşıyor:

'ÇOK MUTLUYUZ'

Eşiyle çok mutlu bir evliliklerinin olduğunu söyleyen Osman Yürük, "Hiç bir sıkıntımız yok. Benden eşime eşimden bana tek bir söz yok. Çok mutluyuz. Eşim saygılı hürmetli bir hanım. Huzurumuz yerinde. Burası daha mutlu ediyor insanı. Özel odamızdayız, yemeğimiz içeceğimiz herşey hazırlanıyor. Burası olmasa herşeyi biz yapsak bile ben yine katlanırdım devam ederdim ölene kadar. Eşim benim yanımdan ayrılmaz. Hep benimle birliktedir. İyiki tanışıp evlendik" diye konuştu.

'KEŞKE 10 YIL ÖNCE TANIŞSAYDIK'

Kadriye Yürük ise eşiyle ikinci baharlarını yaşadıklarını belirtrek "İyi ki eşimle evlendim. Keşke on sene önce tanısaydım evlenseydim diyorum. Herşeyinden memnunum. Ben bir şey dediğim zaman 'Olmaz' demez. 'Tamam hanım yapalım, gidelim' der. Bende ona karşı hep böyleyim. Çok mutluyum. Özel günlerde eşim bana hediyeler de alır. Beni mutlu eder. Sevgisi, saygısı bana yetiyor. Şimdi yeni evlenen hemen sonra boşanan çiftler oluyor. Anlaşamıyorlar hemen ayrılıyorlar. Kim sinirleniyorsa diğeri susacak. Saygıyı sevgiyi yitirmemek lazım. Aksi halde herşey biter. Ufak bir problemden sonra 'Ben gidiyorum annemin, babamın evine' demek de doğru değil" şeklinde konuştu.