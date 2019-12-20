Huzurevinde umre heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Huzurevinde umre heyecanı - Son Dakika

Huzurevinde umre heyecanı

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından umreye gönderilecek huzurevi sakinlerinin bu heyecanına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da ortak oldu.

Huzurevinde umre heyecanı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından umreye gönderilecek huzurevi sakinlerinin bu heyecanına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da ortak oldu.


Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin huzurevi sakinlerini umreye gönderme etkinliği bu yıl 7'nci kez hayata geçiriliyor. Bu yıl da 8 huzurevi sakini ve 2 personel, Büyükşehir Belediyesi tarafından umreye gönderiliyor. Bunun yanında Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel ve yakınlarından oluşan 20 kişi de kendi imkanlarıyla huzurevi sakinleriyle birlikte umreye girecek. Huzurevi sakinlerinin umreye gidecek olması dolayısıyla cemiyet düzenlendi. Huzurevi sakinlerinin tam kadro katıldığı cemiyette Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da eşi Sevinç Aktaş ile yaşlıların umre sevincine ortak oldu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, umreye gidecek huzurevi sakinlerine hayırlı yolculuklar diledi. Bu organizasyonun 7'inci kez düzenlendiğini ve 8 huzurevi sakini ile 2 personelin Büyükşehir Belediyesi tarafından umreye gönderildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Bunun yanında kendi imkanlarıyla da çalışan ve yakınlarından oluşan 20 kişilik grup olmak kaydıyla 30 kişiyle bu organizasyon yapılıyor. Nasip olursa 22 Aralık'ta gidip, 5 Ocakta dönecekler. Burası aslında çok geniş bir aile. Burada 240 sakinimiz var. Allah'a hamdolsun devletimizin, belediyemizin gücünü burada çok net bir şekilde görüyoruz. Ben hizmet eden her bir arkadaşımıza, kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Belediyenin farklı farklı birimleri var. Kanalizasyonda da suda da çalışanlar var. Üst yapıda, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde de çalışanlar var. Ama bana göre siz belediyenin en güzel hizmetlerinin yapıldığı, en samimi hizmetlerin ortaya konduğu bir birimde çalışıyorsunuz. İlerleyen yaşlarında, en güzel, en dinlenecek yıllarında huzurevi sakinlerimize destek vermeye çalışıyoruz. Ola ki eksiğimiz aksağımız varsa haklarınızı helal edin lütfen. Ama biz her gün daha iyi nasıl olabilir diye kendi içimizde düşünüyoruz, tartışıyoruz. Temennim o ki Allah ömür verdiyse ileriki yıllarda güzel bir kompleks de yapmak istiyorum. Belediyenin öyle birimleri var ki sabah 8'de başlıyor, aksam 5'te kapı kapanıyor. Ama burası 7/24 hizmet veriyor. Biz sürekli buradayız, ekiplerimiz devamlı burada. Dolayısıyla bu hizmetin çok anlamlı ve değerli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum" diye konuştu.


Başkan Aktaş, koronun seslendiği ilahilere de eşlik etti. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Alinur Aktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı
Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
19:06 Çin televizyonu, Uygur Türkleri eleştirileri üzerine Demokrat aday adaylarının canlı yayınını kesti - Son Dakika
19:06 Çin'in Doğu Türkistan politikaları Ordu'da protesto edildi - Son Dakika
19:05 Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi - Son Dakika
19:05 Malatya'da 2 ton kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika
19:04 El Kaide terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
17:41 Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 19:07:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Huzurevinde umre heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]