Huzurevinde yaşayan öğretmenler için konser düzenlendi - Son Dakika

İstanbul Valiliğince, Mustafa Necati Bey Öğretmen Huzurevi'nde yaşayan emekli öğretmenler ile evde ve hastanede eğitim veren öğretmenler için 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla konser programı düzenledi.

Adile Sultan Kasrı'nda düzenlenen ve sanatçı Melihat Gülses'in sahne aldığı programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın yanı sıra çok sayıda öğretmen katıldı.

Yerlikaya, konserin ardından yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanı verilişinin 93. yılını öğretmenlerle kutlamak için birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Gelecek gençlerin gençler ise öğretmenlerin eseridir." sözünün anımsatan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Huzurevimizdeki kıymetli öğretmenlerimizi ziyaret ettik, kıymetli sanatçımızla birlikte. O bizim gönüllerimize seslendi, çok mutlu olduk. Meslek büyüklerimiz Validebağ Huzurevinde sağlıkla, afiyetle hem tecrübelerini bizimle paylaştı hem de hayır dualarında bizi unutmayan kıymetli büyük öğretmenlerimiz, sizleri seviyoruz. Sizlere sağlık, sıhhat, afiyet diliyor her birinizi ellerinizden öpüyoruz."

İstanbul'un 155 bin öğretmen ve 2 milyon 791 bin öğrenciye ev sahipliği yapan büyük bir kent olduğunu belirten Yerlikaya, öğretmenliğin zorlu bir meslek olduğunun altını çizdi.

Yerlikaya, "2 milyon 791 bin öğrenci, sizlerin eseri, sizlerle geleceğe hazırlanıyor. Bu gönül işi, bu fedakarlık mesleğinin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Sadece sizin helal olsun demeniz bizi mutmain eder." dedi.

Yarın akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda öğretmenlere Kıraç ve Zara'nın konser vereceğini söyleyen Yerlikaya, programın ardından eşi Hatice Nur Yerlikaya ile öğretmenlere gül dağıtarak sohbet etti.