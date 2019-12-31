Huzurevinde yılbaşı programı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Huzurevinde yılbaşı programı düzenlendi - Son Dakika

Huzurevinde yılbaşı programı düzenlendi

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevinde yılbaşı programı düzenlendi.

Huzurevinde yılbaşı programı düzenlendi, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevinde yılbaşı programı düzenlendi.


Huzurevinin içinde bulunan salonda düzenlenen programda huzurevi sakinleri müzik eşliğinde dans ederek eğlendi. Ardından yeni yıl pastasının kesildiği yılbaşı eğlencesi hediye dağıtımı ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - MUĞLA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:08 Kaynak: İHA
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