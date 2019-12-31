Huzurevinde yılbaşı programı düzenlendi - Son Dakika

Huzurevinde yılbaşı programı düzenlendi
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevinde yılbaşı programı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:08 Kaynak: İHA
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevinde yılbaşı programı düzenlendi.
Huzurevinin içinde bulunan salonda düzenlenen programda huzurevi sakinleri müzik eşliğinde dans ederek eğlendi. Ardından yeni yıl pastasının kesildiği yılbaşı eğlencesi hediye dağıtımı ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - MUĞLA
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