Huzurevindeki anneler unutulmadı - Son Dakika

Huzurevindeki anneler unutulmadı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü nedeniyle Halil Akyüz Huzurevi'nde kalan kadın huzurevi sakinlerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü nedeniyle Halil Akyüz Huzurevi'nde kalan kadın huzurevi sakinlerinin Anneler Günü'nü kutladı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri Anneler Gününde Halil Akyüz Huzurevi'nde kalan kadın huzurevi sakinlerine çiçek ve hediyeler verdi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Ethem Sardoğan, "Huzurevindeki annelerimizi bu anlamlı günde yalnız bırakmadık. Bu özel günde annelerimize sarılıp, ellerini öpemesek de pandemi tedbirleri kapsamında sevgi ve hürmetlerimizi iletmek istedik. Büyüklerimize çiçek ve hediyeler vererek günlerini kutladık" dedi. - ANTALYA

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