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Huzurevindeki arkadaşını izinsiz fotoğraf çekimi nedeniyle bıçaklamış

2 saat önce

AYDIN'ın Söke ilçesindeki huzurevinde tartıştığı Ahmet Bülent Canbay'ı (66) bıçakla yaralayan Galip Özer (80), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Huzurevindeki arkadaşını izinsiz fotoğraf çekimi nedeniyle bıçaklamış, System.String[]
AYDIN'ın Söke ilçesindeki huzurevinde tartıştığı Ahmet Bülent Canbay'ı (66) bıçakla yaralayan Galip Özer (80), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İkili arasındaki tartışmanın Canbay'ın, Özer'in izinsiz fotoğrafını çekmeye çalışınca çıktığı öğrenildi.
Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Söke'deki Hilmi Fırat Huzurevi'nde meydana geldi. Huzurevinde kalan Galip Özer, diğer huzurevi sakini Ahmet Bülent Canbay'la tartıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine masadaki bıçağı alan Galip Özer, Canbay'ı 2 kere karnından ve 1 kere de kolundan yaraladı. Canbay, kanlar içinde yere yığılırken, huzurevi görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ahmet Bülent Canbay ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Canbay daha sonra Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Arkadaşını bıçaklayan Galip Özer ise emniyetteki ifadesinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Özer, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bıçaklanan Canbay'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Öte yandan, tartışmanın Canbay'ın Özer'in izinsiz fotoğrafını çekmeye çalışması üzerine çıktığı öğrenildi.


Ahmet Bülent, Fırat, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:22 Kaynak: DHA
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