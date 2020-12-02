Son dakika: Huzurevindeki baca yangını paniğe neden oldu - Son Dakika

Son dakika: Huzurevindeki baca yangını paniğe neden oldu

02.12.2020 01:35

Son dakika haberler: Huzurevindeki baca yangını paniğe neden oldu Muğla'nın Menteşe İlçesinde bulunan Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde gece saatlerinde çıkan baca yangını paniğe neden oldu.

Huzurevindeki baca yangını paniğe neden oldu

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe İlçesinde bulunan Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde gece saatlerinde çıkan baca yangını paniğe neden oldu.

Yangının huzurevi görevlileri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, huzurevi sakinlerine yönelik olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı öğrenildi.

Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik gece saatlerinde huzurevine gelerek incelemelerde bulundu.

Son dakika: Huzurevindeki baca yangını paniğe neden oldu
Son dakika: Huzurevindeki baca yangını paniğe neden oldu
Son dakika: Huzurevindeki baca yangını paniğe neden oldu
Son dakika: Huzurevindeki baca yangını paniğe neden oldu

Rehabilitasyon, İtfaiye, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Huzurevindeki baca yangını paniğe neden oldu - Son Dakika


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