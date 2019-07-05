Son Dakika Haberleri: Huzurevinden izinli çıkan yaşlı adamın denizde cesedi bulundu
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Huzurevinden izinli çıkan yaşlı adamın denizde cesedi bulundu

1 saat önce

BAYBURT Huzurevi'nde kalan ve 3 gün izin alarak Trabzon'a gelen Mürsel Yılmaz'ın (65) denizde cansız bedeni bulundu.

Huzurevinden izinli çıkan yaşlı adamın denizde cesedi bulundu, System.String[]
BAYBURT Huzurevi'nde kalan ve 3 gün izin alarak Trabzon'a gelen Mürsel Yılmaz'ın (65) denizde cansız bedeni bulundu.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde akşam saatlerinde balıkçı barınaklarında denizde ceset görenler, durumu polise bildirdi. Balıkçı barınağına gelen ekiplerin haber verdiği Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekibi, deniz yüzeyindeki cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Mürsel Yılmaz' ait olduğu belirlendi.
Bayburt'ta Huzurevi'nde kalan Yılmaz'ın 3 gün izin alarak Trabzon'a geldiği öğrenildi. Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 


- Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:02 Kaynak: DHA
Akçaabat, Bayburt, Trabzon, Güncel
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