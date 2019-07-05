Huzurevinden izinli çıkan yaşlı adamın denizde cesedi bulundu
1 saat önce
BAYBURT Huzurevi'nde kalan ve 3 gün izin alarak Trabzon'a gelen Mürsel Yılmaz'ın (65) denizde cansız bedeni bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:02 Kaynak: DHA
BAYBURT Huzurevi'nde kalan ve 3 gün izin alarak Trabzon
'a gelen Mürsel Yılmaz'ın (65) denizde cansız bedeni bulundu.
Trabzon'un Akçaabat
ilçesinde akşam saatlerinde balıkçı barınaklarında denizde ceset görenler, durumu polise bildirdi. Balıkçı barınağına gelen ekiplerin haber verdiği Sahil Güvenlik Komutanlığı
'na bağlı dalgıç ekibi, deniz yüzeyindeki cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Mürsel Yılmaz' ait olduğu belirlendi. Bayburt
'ta Huzurevi'nde kalan Yılmaz'ın 3 gün izin alarak Trabzon'a geldiği öğrenildi. Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
- Trabzon
Meteoroloji'den kritik uyarı! Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor
THY'nin rüya uçağı, ilk tarifeli seferi için gün sayıyor
Son paylaşımı yürek burktu: Zamana bırakmayın, o kimseyi sağ bırakmadı
Şarkıcı Derya Uluğ'un 3 Temmuz paylaşımından dolayı Akçaabat konseri iptal edildi