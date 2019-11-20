Son Dakika Haberleri: Huzurevinden kaçmak için balkondan atlayan yaşlı kadın tellere saplandı
Son Dakika 3. Sayfa Huzurevinden kaçmak için balkondan atlayan yaşlı kadın tellere saplandı - Son Dakika

Huzurevinden kaçmak için balkondan atlayan yaşlı kadın tellere saplandı

6 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde, kaldığı huzurevinden kaçmak için balkondan atlayan yaşlı kadın, üzerine düştüğü tel örgünün bacaklarına saplanması sonucu yaralandı.

Huzurevinden kaçmak için balkondan atlayan yaşlı kadın tellere saplandı, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde, kaldığı huzurevinden kaçmak için balkondan atlayan yaşlı kadın, üzerine düştüğü tel örgünün bacaklarına saplanması sonucu yaralandı.


Olay, sabaha karşı Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; huzurevinin önünden geçen vatandaşlar, binanın yan tarafındaki kargıların arasından inleme sesi geldiğini duyunca, gidip yardım etmek istedi. Sesin geldiği yere ulaştıklarında binayı çevreleyen tel örgülere ayaklarından saplanmış ve baş aşağı vaziyette asılı duran yaşlı kadını gören vatandaşlar, ilk önce kendi çabalarıyla kadını kurtarmaya çalıştı. Her iki bacağına da teller saplanan yaşlı kadın, çabalara rağmen kurtarılmadı


Acı içinde feryat eden yaşlı kadın kurtarılamayınca itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istendi. Ekiplerin müdahalesiyle saplandığı tel örgülerden kurtarılan 75 yaşındaki F.S., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen F.S'nin yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle daha önce de birkaç kez huzurevinden kaçmaya çalıştığı öğrenildi. - AYDIN

Efeler, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kanseri yenen sunucu, televizyon programına peruksuz çıktı
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Ukrayna'da görüntülendiği ve 24 saat içinde yakalanacağı iddia edildi Kedileri vahşice öldürülen kadın, şüphelendiği eski sevgilisinden şikayetçi oldu Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene yumrukla saldıran kadın gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 17:49:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Huzurevinden kaçmak için balkondan atlayan yaşlı kadın tellere saplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]