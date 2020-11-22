Huzurevinden, kaptanlığını yaptığı gemiyi her seferinde selamlıyor - Son Dakika

Huzurevinden, kaptanlığını yaptığı gemiyi her seferinde selamlıyor

22.11.2020 09:29
Huzurevinden, kaptanlığını yaptığı gemiyi her seferinde selamlıyor, System.String[]

ORDU'da emekli kaptan Ahmet Bebek'in (60), mesleğini yaptığı dönemlerde İstanbul'da kaptanlığını yaptığı 'Şehit Temel Şimşir Vapuru' ile yolu, memleketinde kesişti.

ORDU'da emekli kaptan Ahmet Bebek'in (60), mesleğini yaptığı dönemlerde İstanbul'da kaptanlığını yaptığı 'Şehit Temel Şimşir Vapuru' ile yolu, memleketinde kesişti. Karadeniz turunda kullanılan 'Şehit Temel Şimşir Vapuru', Bebek'in kaldığı huzurevinin önünden geçiyor. Bebek, gemiyi her gördüğünde el sallayıp, gemiyi selamlıyor. Ahmet kaptan, tek hayalinin bir gün bile olsa kaptanlığını yaptığı gemiyi tekrar kullanmak olduğunu söyledi.

?Ordulu Ahmet Bebek, 1979 yılında Denizcilik Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra, 1980 yılında İstanbul'daki vapurlarda gemi kaptanlığına başladı. Yaklaşık 30 yıl boyunca gemilerde, kaptanlık yapan Bebek, 2009 yılında emekliliğe ayrıldı. Sağlık sorunları başlayan emekli kaptan kalça ameliyatı sonrası yürümekte zorlanmaya başladı. Kanser tedavisi de gören Bebek, eşinden ve çocuklarından ayrı Ordu Ahmet Cemal Mağden Huzurevi'ne yerleşti.

GEMİYE SELAM VERİYOREmekli gemi kaptanı Bebek'in, İstanbul'da kaptanlığını yaptığı gemilerden biri olan Şehit Temel Şimşir Vapuru ile yolları, yıllar sonra memleketi Ordu'da kesişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne hibe edilen ve Karadeniz turlarının düzenlediği Şehit Temel Şimşir Vapuru, Ahmet kaptanın kaldığı huzurevinin önünden geçiyor. Ahmet Bebek, gem, her geçtiğinde duygusal anlar yaşıyor. Geminin denizdeki her seferini huzurevi balkonundan ilgiyle izleyen emekli kaptan, el sallayıp, gemiyi selamlıyor.'EMEKLİ OLDUĞUMA PİŞMANIM'Huzurevinin balkonundan vapuru izleyen Ahmet Bebek, 30 yıl boyunca kaptanlık yaptığını anlattı. Bebek, "Meslekte 30 yılım dolunca ben bırakmak istedim. Emekli olduktan sonra 2010 yılında kalça ameliyatı oldum. Şu anda kalçamda bir kemik olmadığı için yürüme engelliyim. Bunun ardından kanser hastası oldum. Eşimden ve çocuklarımdan ayrı yaşadığım için huzurevine yerleştim. Burada şu anda tedavi oluyorum. Hayatımda yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymadım ama bir tek emekli olduğum için pişmanım. Benim arkadaşlarım hala çalışıyorlar. Emekli olanlar da çalışıyor ama ben engelli ve kanser hastası olduğum için çalışamıyorum. Sosyal medyadan takip ettiğim arkadaşlarım fotoğraflar atıyorlar, video paylaşıyorlar. Ben buradayım diye üzülüyorum" dedi.'GEMİYİ GÖRÜNCE AĞLAMAK GELİYOR İÇİMDEN'1999- 2003 yılları arasında Şehit Temel Şimşir Vapuru'nda gemi kaptanlığı yaptığını anlatan Bebek, "İstanbul'da birçok geminin kaptanlığını yaptım. O gemilerden biri ile Ordu'da yollarım yeniden buluştu. 1999-2003 yılları arasında kaptanlığını yaptığım, şu anda Ordu'da halk turu düzenleyen Şehit Temel Şimşir Vapuru'nun kaptanıydım. Kaderin cilvesi mi desem, ne desem bilemiyorum ama yıllarca kaptanlığını yaptığım gemiyle emekli olunca yeniden memleketimde karşılaştım. Bu hem mutluluk veriyor hem de beni üzüyor. Çünkü kaptanlığını yaptığım gemiyi şimdi uzaktan izlemek zorundayım. Gemi buradan dönerken ağlamak geliyor içimden. Bu duygu anlatılmaz, yaşanır. Kaptanlığı unutmak mümkün değil ki" diye konuştu.'HAYALİM BİR GÜN BİLE OLSA KAPTANLIK YAPMAK'

Tek hayalinin bir gün bile olsa kaptanlığını yaptığı gemiyi kullanmak olduğunu söyleyen Bebek, "Ben hala rüyamda gemi kullanıyorum. Tek hayalim Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler Beye rica ediyorum; pandemi bittikten sonra bir gün bile olsa o gemide kaptanlık yapmak istiyorum. Huzurevinde kalan arkadaşlarımı ve bize yardımcı olan personeli alıp gemi ile bir gün gezmek istiyorum. Hayalim bu, müsaade ederlerse. Bu kaptanın son arzusudur" diye konuştu.


Huzurevinden, kaptanlığını yaptığı gemiyi her seferinde selamlıyor
Huzurevinden, kaptanlığını yaptığı gemiyi her seferinde selamlıyor
Huzurevinden, kaptanlığını yaptığı gemiyi her seferinde selamlıyor
Huzurevinden, kaptanlığını yaptığı gemiyi her seferinde selamlıyor
Huzurevinden, kaptanlığını yaptığı gemiyi her seferinde selamlıyor
Huzurevinden, kaptanlığını yaptığı gemiyi her seferinde selamlıyor
Huzurevinden, kaptanlığını yaptığı gemiyi her seferinde selamlıyor
Huzurevinden, kaptanlığını yaptığı gemiyi her seferinde selamlıyor
Huzurevinden, kaptanlığını yaptığı gemiyi her seferinde selamlıyor

Emekli, Bebek, Şehit, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Huzurevinden, kaptanlığını yaptığı gemiyi her seferinde selamlıyor - Son Dakika


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