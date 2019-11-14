Huzurevine bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldu

Samsun'da eski iş yeri sorumlusuna tehdit ve hakarette bulunduğu, aracına zarar verdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan kişi, huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılaması şartını kabul ederek yargılanmaktan kurtuldu.

Canik ilçesinde A.E.Ç, 6 Temmuz'da iş yerinde tazminatının ödenmesi konusunda aralarında husumet bulunan F.S. (33) hakkında, ikametine gelerek kendisine tehdit ve hakarette bulunduğu, evinin kapısını yumruklayarak aracına zarar verdiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine F.S. hakkında "basit tehdit, mala zarar verme ve alenen hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma dosyasının Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna yönlendirilmesinin ardından uzlaştırmacı tarafından bir araya getirilen taraflar, Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan engelli ve yaşlıların kullanımı için 3 bin lira değerinde giyecek alınması koşuluyla uzlaştı.

F.S, şartları yerine getirerek giyeceklerin uzlaştırmacı Mehmet Semercioğlu tarafından huzurevine teslim etmesinin ardından yargılanmaktan kurtuldu.