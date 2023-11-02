 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Huzurevine götürülmek istenen yaşlı adam tüfekle vurularak öldürüldü - Son Dakika

Huzurevine götürülmek istenen yaşlı adam tüfekle vurularak öldürüldü

Son Güncelleme: 02.11.2023 14:21

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Hüseyin Yaşar, huzurevine götürülmek için evine gelen görevlilerce tüfekle göğsünden vurulmuş halde bulundu. Yaşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yalnız yaşayan Hüseyin Yaşar (85), kendisini huzurevine götürmek için evine gelen görevlilerce tüfekle göğsünden vurulmuş, ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Camikebir Mahallesi Hafız Kayyum Sokak'ta bir apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Huzurevinde kalması için işlemleri tamamlanan Hüseyin Yaşar'ı götürmek için evine gelen Orhangazi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, daire kapısını aralık görünce içeri girdi. 2 görevli, Hüseyin Yaşar'ı yerde kanlar içerisinde yatarken, yanında bir av tüfeğiyle buldu.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, göğsünden vurulan Yaşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hüseyin Yaşar'ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Hüseyin Yaşar, Orhangazi, Kayyum, Suç, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Huzurevine götürülmek istenen yaşlı adam tüfekle vurularak öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika
14:07 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! Başkan adaylarının en büyük kozu olacak
14:05 Dilan-Engin Polat çiftine yapılan operasyonun ardından araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor
13:51 Hamas, İsrail ordusu 53. Tabur Komutanı Yarbay Salman Habaka'yı öldürdü
13:42 İsrail ordusunda işler yolunda gitmiyor! Hamas'ın elindeki esir sayısı 242'ye yükseldi
13:37 Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı da gözaltında
13:39 Kayıp adamın cesedi, bazanın altında bulundu
13:28 Güzel fenomen, Cengiz Ünder'in yeni aşkı çıktı! İlk kez birlikte poz verdiler
13:23 İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu görevinden istifa etti
13:05 Evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeği fındık bahçesine gömdü! İşte mahkemedeki savunması
12:57 2024 yılının resmi tatil günleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2023 14:57:02. #1.13#
SON DAKİKA: Huzurevine götürülmek istenen yaşlı adam tüfekle vurularak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement