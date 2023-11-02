Huzurevine götürülmek istenen yaşlı adam tüfekle vurularak öldürüldü

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yalnız yaşayan Hüseyin Yaşar (85), kendisini huzurevine götürmek için evine gelen görevlilerce tüfekle göğsünden vurulmuş, ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Camikebir Mahallesi Hafız Kayyum Sokak'ta bir apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Huzurevinde kalması için işlemleri tamamlanan Hüseyin Yaşar'ı götürmek için evine gelen Orhangazi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, daire kapısını aralık görünce içeri girdi. 2 görevli, Hüseyin Yaşar'ı yerde kanlar içerisinde yatarken, yanında bir av tüfeğiyle buldu.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, göğsünden vurulan Yaşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hüseyin Yaşar'ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.